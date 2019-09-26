Haberler » Güncel » Haber

Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama

Türk Telekom, deprem sebebiyle mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, şirketin sabit ses, geniş bant ve fiber altyapısında herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını duyurdu.

26.09.2019 18:24Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama
Türk Telekom, deprem sebebiyle mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, şirketin sabit ses, geniş bant ve fiber altyapısında herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını duyurdu.
Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, "Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi

Türk Telekom, Silivri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:20 Deprem uzmanından önemli deprem açıklaması
19:20 İstanbul'daki deprem
19:20 E-5'te deprem trafiği havadan görüntülendi
19:20 Depremin ardından İstanbul trafiğinde son durum
19:20 Esenler'de çadır kuranlar geceyi parklarda geçirecek
19:18 Vali Yerlikaya'dan açıklama
19:17 Bodrum'da 5. Rusya Kültür Günleri