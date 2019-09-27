Haberler » Teknoloji » Haber

Türk Telekom'dan müşterilerine özür hediyesi

Türk Telekom tarafından, mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen depremin şebekede aksamalara neden olduğu belirtilerek, "Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.

27.09.2019 14:58Türk Telekom'dan müşterilerine özür hediyesi
Türk Telekom tarafından, mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen depremin şebekede aksamalara neden olduğu belirtilerek, "Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır." açıklaması yapıldı.
Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, Türk Telekom olarak, kesintisiz ve daha güvenli iletişim için yaptıkları mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen depremin, şebekelerinde aksamalara neden olduğu ifade edildi.
Mobil abonelere bir süreliğine de olsa kesintisiz iletişim sağlayamadıkları için derin üzüntü duydukları dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz. Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır. Tüm müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. "

Türk Telekom, Teknoloji

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Haberleri
18:36 Öğrencilerin TEKNOFEST'teki başarısı
17:45 Uzay günlükleri: Yer çekimsiz ortam kan dolaşımı ve damar yaşlanmasını değiştiriyor
16:20 Ferrari F8 Spider'ı tanıttı
14:58 Türk Telekom'dan müşterilerine özür hediyesi
12:16 Yüksek irtifa birincisi roket için patent başvurusu
11:48 Kaspersky'den fidye yazılımları engelleyen çözüm
10:54 Huawei Mate 30 Pro, akıllı telefon fotoğrafçılığında zirveye yerleşti