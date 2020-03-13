Türk Telekom'dan uzaktan eğitime destek
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, fiber altyapıları ve teknolojileriyle Bakanlar Kurulu'nun online eğitim kararına her türlü desteği vermek için hazır olduklarını belirtti.
13.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:02
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, fiber altyapıları ve teknolojileriyle Bakanlar Kurulu'nun online eğitim kararına her türlü desteği vermek için hazır olduklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Türk Telekom, Ümit Önal, Kabine, CEO, Ekonomi
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