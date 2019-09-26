Türk Telekom depremden bu yana hizmet veremiyor! Kullanıcılar tepkili

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası mobil hatlardaki kesintiyle ilgili Türk Telekom'a çok sayıda tepki var. Twitter'da #türktelekom etiketiyle yapılan paylaşımlarda hala hizmet veremeyen kurum sosyal medyanın gündemine oturdu. "Türktelekom" etiketine yorum yapan kullanıcılar en yakın zamanda hatlarını başka bir operatöre taşıyacaklarını açıkladı.

Sosyal medyada bu tepkiler yükselirken Türk Telekom'dan yapılan açıklamada kesintinin yoğunluk kaynaklı olduğu belirtildi.

8 SAATTİR HİZMET VERİLEMİYOR

İstanbul depreminin meydana geldiği saat 14:00'dan beri hizmet veremeyen Türk Telekom'dan geçtiğimiz saatlerde bir açıklama yapıldı.

"KESİNTİ YOĞUNLUK KAYNAKLI"

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, "Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İNTERNET VE SMS HİZMETİ SORUNSUZ DEVAM EDİYOR

Uzmanlardan alınan bilgiye göre, ülke genelinde faaliyet gösteren hiçbir GSM operatörünün şebekesinde halihazırda bir hasar ve kesinti bulunmamakta. Yoğun bir şekilde artan çağrı trafiğine bağlı olarak sesli aramalarda gecikmeler ve aksamalar yaşanmakta. İnternet ve SMS hizmeti sorunsuz devam etmekte.