Türk Telekom - Dolomiti Energia: 84-77

SALON: Ankara
HAKEMLER: Piotr Pastusiak, Rain Peerandi, Clemens Fritz
TÜRK TELEKOM: Landesberg 24, Yunus Sonsırma 3, Gabriel 13, Campbell 3, Stimac 20, Redding 9, Ender Arslan
5, Metin Türen, Kaya Peker
7
DOLOMITI ENERGIA: Marble 18, Pascolo 18, Craft 5, Gomes
16, Hogue 11, Mezzanotte, Forray 4, Mian 3, Lechthaler 2
1'İNCİ PERİYOT: 19-22
İLK YARI: 42-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-61
ULEB Avrupa
Kupası C Grubu 9'uncu hafta karşılaşmasında Türk Telekom
, sahasında konuk ettiği İtalya
'nın Dolomiti Energia takımını 84-77 mağlup etti.
12 Aralık 2018 Çarşamba 22:34