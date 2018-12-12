12 Aralık 2018, 22:34
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Türk Telekom - Dolomiti Energia: 84-77

Türk Telekom - Dolomiti Energia: 84-77

SALON: AnkaraHAKEMLER: Piotr Pastusiak, Rain Peerandi, Clemens FritzTÜRK TELEKOM: Landesberg 24, Yunus Sonsırma 3, Gabriel 13, Campbell 3, Stimac 20, Redding 9, Ender Arslan 5, Metin Türen, Kaya Peker 7DOLOMITI ENERGIA: Marble 18, Pascolo 18, Craft 5, Gomes 16, Hogue 11, Mezzanotte, Forray 4,...



SALON: Ankara

HAKEMLER: Piotr Pastusiak, Rain Peerandi, Clemens Fritz

TÜRK TELEKOM: Landesberg 24, Yunus Sonsırma 3, Gabriel 13, Campbell 3, Stimac 20, Redding 9, Ender Arslan 5, Metin Türen, Kaya Peker 7

DOLOMITI ENERGIA: Marble 18, Pascolo 18, Craft 5, Gomes 16, Hogue 11, Mezzanotte, Forray 4, Mian 3, Lechthaler 2

1'İNCİ PERİYOT: 19-22

İLK YARI: 42-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-61

ULEB Avrupa Kupası C Grubu 9'uncu hafta karşılaşmasında Türk Telekom, sahasında konuk ettiği İtalya'nın Dolomiti Energia takımını 84-77 mağlup etti.
12 Aralık 2018 Çarşamba 22:34



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