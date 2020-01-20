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Türk Telekom: "Erişim sorunu çözüldü"

Türk Telekom, internet erişimi probleminin çözüldüğünü duyurdu.

20.01.2020 20:05 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:05Türk Telekom:
Türk Telekom, internet erişimi probleminin çözüldüğünü duyurdu.
Açıklamada, "20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18: 45'te tamamen sona ermiştir. Yurtdışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür. Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
(İHA)

Türk Telekom, Güncel

Kaynak: İHA

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