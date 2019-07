Türk Telekom faaliyet raporuna LACP'den toplam 24 ödül

Türk Telekom'un 2018 yılı faaliyet raporu, iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirleyen dünyanın en prestijli platformlarından Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen 2018 Vizyon Ödülleri'nde 4 farklı kategoride toplam 24 ödülün sahibi oldu.Türk Telekom, 2018 yılı faaliyet raporu ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP - League of American Communications Professionals) tarafından her yıl uluslararası platformda düzenlenen Vizyon Ödülleri yarışmasında 4 farklı kategoride toplam 24 ödül kazandı. Türkiye'nin ilk 10 rapor sıralamasında en üst sırada yer alan Türk Telekom Faaliyet Raporu, EMEA bölgesinde ( Avrupa , Orta Doğu ve Afrika ) 5'inci ve Dünya Genelinde İlk 100 rapor arasından 12'inci oldu. Türk Telekom, Dünya Geneli ve EMEA bölgesindeki Türk şirketlerinin sıralamasında en üst sırada yer aldı.Şirket, bu vizyonunu 2018 yılı faaliyet raporuna başarıyla aktardığını dünyanın en prestijli uluslararası iletişim platformlarından LACP tarafından layık görüldüğü ödüllerle de kanıtladı. Türk Telekom'un 2018 yılı faaliyet raporu jüri tarafından yapılan değerlendirmede ilk izlenim, rapor kapağı, hissedarlara mesaj, rapor anlatım tarzı, rapor finansalları, üreticilik, mesaj netliği ve bilgi erişilebilirliği kategorilerinde 100 üzerinden 99 puan aldı.Ödüllerin kazanılmasında yalın tasarım öğeleri ile anlaşılır mesaj dili etkili oldu2018 Vizyon Ödülleri kapsamında, 'faaliyet raporu' ve 'entegre rapor' statülerinde, 'telekomünikasyon' ana kategorisinin yanı sıra, aynı zamanda 'şirket grupları/holding şirketleri' kategorisinde de değerlendirilen Türk Telekom'un 2018 yılı faaliyet raporu; şirket grupları/entegre rapor kategorisinin genel klasman alanında 'platin' ödül, diğer alanlarda üç 'altın' ödül, EMEA bölgesinde finansal bilgilerin sunumu alanında dört 'platin' ödül ve dünya geneli finansal bilgilerin sunumu alanında da dört 'altın' ödül aldı. Bunların yanında tüm kategorilerde dünya geneli ilk 100 rapor, EMEA Bölgesi ilk 50 rapor ve Türk şirketleri ilk on rapor kategorilerinde gösterdiği performans ile bu alanlarda da 12 ödülün sahibi oldu. Böylelikle, değerlendirildiği dört kategoride de 6'şar ödüle layık görülen Türk Telekom faaliyet raporu toplamda 24 ödülün sahibi oldu. - İSTANBUL