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Türk Telekom, "Geleceğe Nefes" seferberliğine 38 bin 540 fidanla katıldı

Türk Telekom, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında tüm çalışanları adına 38 bin 540 fidan bağışladı.

09.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:32Türk Telekom,
Türk Telekom, gelecek nesillere daha yeşil bir bırakmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında tüm çalışanları adına 38 bin 540 fidan bağışladı.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes seferberliğine 38 bin 540 fidan bağışında bulunarak destek verdi.
Türk Telekom'un her bir çalışanı adına bağışladığı fidanlar ile Geleceğe Nefes seferberliğinin gelecek nesillerin daha yeşil, daha güzel bir Türkiye'ye ulaşma hayalini gerçeğe dönüştürme hedefine doğru büyük bir adım atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, daha yeşil bir Türkiye için 38 bin 540 fidanı geleceğe nefes olarak miras bırakacaklarını belirterek, "Ülkemizin gelecek nesillerine daha yeşil ve daha güzel bir Türkiye bırakma yolunda önemli çalışmalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Geleceğe Nefes seferberliğine Türk Telekom olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

"Tüm vatandaşlarımızı bu seferberliğe katılmaya davet ediyorum"
Türk Telekom olarak projeler, yatırımlar ve Türkiye'yi geleceğe bağlama yolunda gerçekleştirdikleri iş birliklerinde büyük mesafeler kat ettiklerini dile getiren Önal, şunları kaydetti:
"Tarım ve Orman Bakanlığımız gelecek nesillere daha yaşanılabilir, daha yeşil ve daha güzel bir Türkiye bırakma konusunda önemli bir adım attı. 180 yıl önce bu vatanın topraklarından çıkmış bir kurum olarak ülkemizin geleceğine her alanda katkıda bulunmayı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Her bir çalışanımızın adına bağışladığımız 38 bin 540 fidan ile bu cennet vatanı daha da güzelleştirmek için tüm vatandaşlarımızı bu seferberliğe katılmaya davet ediyorum."

Türk Telekom, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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