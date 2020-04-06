Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, AA'nın 100. yılını kutladı

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, AA'nın tüm branşlardaki spor başarılarının en önemli tanığı olduğunu belirtti.

06.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:10
Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, AA'nın 100. yılını kutladı
Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, AA'nın tüm branşlardaki spor başarılarının en önemli tanığı olduğunu belirtti.
Yusuf Kıraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Halkı doğru bilgilendirmeyi en önemi ülküsü edinen bu güzide kurumumuz Türkiye Büyük Millet Meclisinden 17 gün önce kurularak milletimizin yokluk içinde var ettiği cumhuriyetimizin temeli haline gelmiştir." diye konuştu.
AA'nın 100 yıldır doğru bilginin, tarafsız haberin ve kamu yayıncılığının sesi olduğunu belirten Kıraç, "AA, dünya geneline yayılan muhabir ağıyla da ülkemizin doğru habere erişmesinde pay sahibidir. Bunun yanı sıra tüm spor branşlarını takip ederek, gerek amatör gerek profesyonel sporcuların başarılarının da en önemli tanığı olmuştur." ifadelerini kullandı.
Milli Mücadele döneminde Anadolu'nun sesinin dünyaya duyurulmasında AA'nın büyük katkısı olduğunu vurgulayan Kıraç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün teşvikleriyle kurulan, Türk medyasının vazgeçilmez unsurları arasında yer alan AA'nın 100'üncü yılını tebrik ediyorum. İlkeli, objektif yayınından ödün vermeyen, cumhuriyetimizle yaşıt kurumumuza emek veren çalışanlara başarılar ve esenlikler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Telekom, Türkiye, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, AA'nın 100. yılını kutladı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Guardiola’yı yıkan haber! Korona nedeniyle annesi hayatını kaybetti Spor
Guardiola'yı yıkan haber! Korona nedeniyle annesi hayatını kaybetti
Takımıyla hiç maça çıkmayan hocanın görevine son verildi Spor
Takımıyla hiç maça çıkmayan hocanın görevine son verildi
Türk futbolunun köklü ekibine, sezonun ikinci puan silme cezası geliyor Spor
Türk futbolunun köklü ekibine, sezonun ikinci puan silme cezası geliyor
Efsane isimden gol atma itirafı: Cinsel ilişki yaşamaktan daha güzel Spor
Efsane isimden gol atma itirafı: Cinsel ilişki yaşamaktan daha güzel
Ünlü sunucu, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman Spor
Ünlü sunucu, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman
G.Saray’da kadro dışı kalan Mustafa Kapı’ya Avrupa’dan talip çıktı Spor
G.Saray'da kadro dışı kalan Mustafa Kapı'ya Avrupa'dan talip çıktı
Süper Lig devinden koronavirüs çıkışı: Lig tescil edilmeli Spor
Süper Lig devinden koronavirüs çıkışı: Lig tescil edilmeli
Boşanacakları konuşulan Sarıoğlu çifti, bebek müjdesi verdi Spor
Boşanacakları konuşulan Sarıoğlu çifti, bebek müjdesi verdi

Son Dakika Spor Haberleri

17:22: Trabzonspor'da futbolculara 2 Mayıs'a kadar izin verildi - Spor 17:21: Trabzonspor: Futbol A takımımıza 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verilmiştir - Spor 17:16: Yeni Malatyasporlu futbolculardan "Sağlıklı güzel, mutlu günler yakında" mesajı - Spor 17:14: Trabzonspor: "Futbol A takımımıza 2 Mayıs 2020 tarihine kadar izin verilmiştir" - Spor 17:10: Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Spor 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 16:32: Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi - Spor 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 16:22: Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel - Spor 16:20: Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor - Spor 15:13: G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor - Spor