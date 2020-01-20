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Türk Telekom: Internet erişim problemleri saat 18: 45'te sona erdi

Türk Telekom, internet erişiminde yaşanan problemlerin saat 18: 45'te tamamen sona erdiğini açıkladı.

20.01.2020 20:46 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:46Türk Telekom: Internet erişim problemleri saat 18: 45'te sona erdi

Türk Telekom, internet erişiminde yaşanan problemlerin saat 18: 45'te tamamen sona erdiğini açıkladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18: 45'te tamamen sona ermiştir. Yurtdışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür. Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

Türk Telekom, daha önce yaptığı açıklamada, internet erişiminde yaşanan sorunların, "siber saldırı" kaynaklı olduğunu açıklamış ve şu bilgileri vermişti:

"20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur. Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği 'Siber Saldırı' ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapılmaktadır. Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom'un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."



Türk Telekom, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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