Haberler » Ekonomi » Türk Telekom, internet erişim sorununun çözüldüğünü duyurdu Açıklaması - Ekonomi

Türk Telekom, internet erişim sorununun çözüldüğünü duyurdu Açıklaması

Türk Telekom, internet erişiminde yaşanan sorunun saat 18.45 itibarıyla tamamen çözüldüğünü, internet trafiğinin normal seyrine döndüğünü bildirdi.

20.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:50Türk Telekom, internet erişim sorununun çözüldüğünü duyurdu Açıklaması
Türk Telekom, internet erişiminde yaşanan sorunun saat 18.45 itibarıyla tamamen çözüldüğünü, internet trafiğinin normal seyrine döndüğünü bildirdi.
Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, yaşanan internet sorununa ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18.45'te tamamen sona ermiştir. Yurt dışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür. Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

Türk Telekom, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

20:58  Avrupa borsaları, Almanya borsası hariç günü düşüşle kapadı
20:55  TOGG'dan yeni paylaşım: Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz
20:46  Türk Telekom: Internet erişim problemleri saat 18: 45'te sona erdi
19:59  Samsung İnovasyon Kampüsü ilk eğitimine başlıyor
19:50  Türk Telekom, internet erişim sorununun çözüldüğünü duyurdu Açıklaması
20.01.2020 21:19:24