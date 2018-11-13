13 Kasım 2018, 09:02
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Türk Telekom İspanya Deplasmanında

Türk Telekom İspanya Deplasmanında

Türk Telekom, Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 7. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk olacak.

Türk Telekom, Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 7. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk olacak.

Pabellon Fuente de San Luis Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

Türk Telekom, grubunda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer alırken, Valencia Basket, 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.

C Grubu'nda Ankara'da oynanan ilk karşılaşma, İspanyol ekibinin 72-67'lik üstünlüğüyle sona ermişti. basketbol,Valencia,İspanya,Türk Telekom
13 Kasım 2018 Salı 09:02



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