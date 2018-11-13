Türk Telekom İspanya Deplasmanında

Türk Telekom
, Basketbol ULEB Avrupa
Kupası C Grubu 7. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya
'nın Valencia
Basket takımına konuk olacak.
Pabellon Fuente de San Luis Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.
Türk Telekom, grubunda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer alırken, Valencia Basket, 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.
C Grubu'nda Ankara
'da oynanan ilk karşılaşma, İspanyol ekibinin 72-67'lik üstünlüğüyle sona ermişti.
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