Türk Telekom Karşıyaka'yı Devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Türk Telekom
, İzmir
deplasmanında Pınar Karşıyaka
'yı 89-86'lık skorla mağlup etti.
KÜNYE
Salon: Pınar Karşıyaka Türk Telekom: Landesberg xxxx 37, Yunus Sonsırma x 3, Gabriel xx 12, Campbell x 3, Stimac xxx 21, Redding xx 11, Kaya Peker
x 2 Ender Arslan
x, Metin Türen x Başantrenör: Özhan Çıvgın Pınar Karşıyaka: Walker xxx 27, Henry xx 14, Tayfun Erülkü
xx 10, İlkan Karaman
xx 12, Marei x 7, Chatman x 2, Egemen Güven xx 10, Berke Aygündüz x 2, Erdi Günaslan x 2 Başantrenör: Burak Gören 1. Periyot: 19-20 (Türk Telekom lehine) Devre: 43-40 (Türk Telekom lehine) 3. Periyot: 68-63 (Pınar Karşıyaka lehine)
(İHA)
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:16