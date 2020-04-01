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Türk Telekom Mobil Akademi ile çalışanlara kesintisiz eğitim

Türk Telekom'un Mobil Akademi platformu, çalışanlara kesintisiz eğitim ve iş devamlılığı imkanı tanıyor.

01.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:36
Türk Telekom Mobil Akademi ile çalışanlara kesintisiz eğitim
Türk Telekom'un Mobil Akademi platformu, çalışanlara kesintisiz eğitim ve iş devamlılığı imkanı tanıyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, markanın "Mobil Akademi" platformu sayesinde çalışan eğitimleri ofis dışında da devam ediyor. Şirketler, hazırladıkları eğitim içeriklerini platforma yükleyerek çalışan eğitimlerini eksiksiz ve kesintisiz bir şekilde yürütebiliyor.
Platform üzerindeki "anket" uygulaması müşterilerle ilgili bilgi edinme ya da geri bildirim alma amacıyla da kullanılabiliyor.

Aynı platform üzerinden çalışanlarla paylaşılan sınav ve anketlerle eğitimlerin etkinliği sağlıklı bir şekilde ölçümlenebiliyor. Türk Telekom Mobil Akademi'yi kullanmak isteyen şirketler, Türk Telekom kurumsal satış yöneticileriyle iletişime geçerek hizmetten faydalanabiliyor.

Eğitim içerikleri SMS ile ulaştırılıyor

Açıklamaya göre, uzaktan eğitim için hazırlanan anket ve sınav içerikleri görseller, video ve ses dosyaları ile zenginleştirilebiliyor, şirketler tarafından platforma kolaylıkla yükleniyor. Platformu kullanmak isteyen şirketler Türk Telekom'dan sanal GSM hattı edinebiliyor. Çalışanlar, SMS ile gönderilen içeriklere operatör bağımsız olarak mobilden kolaylıkla erişebiliyor.

Türk Telekom Mobil Akademi evden çalışmanın yanı sıra saha personeli bulunan, bayi ve tedarik ağı olan, çalışanlarına mobil eğitim sunmak isteyen ve sınıf içi eğitim maliyetlerini düşürmek isteyen işletmeler ile birlikte eğitim kurumları için de yenilikçi çözümler sunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Telekom, SMS, Güncel
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