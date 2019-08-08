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Türk Telekom Prime Yaz boyunca açık hava sineması keyfi

Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime, abonelerine yaz akşamlarında keyifli zaman geçirmelerini için İstanbul'da ve Bodrum'da açık hava sinemaları düzenliyor.

08.08.2019 11:05 Türk Telekom Prime Yaz boyunca açık hava sineması keyfi
Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime, abonelerine yaz akşamlarında keyifli zaman geçirmelerini için İstanbul'da ve Bodrum'da açık hava sinemaları düzenliyor.

Türk Telekom Prime, yaz akşamlarının vazgeçilmezi sayılan açık hava sineması gösterimleri düzenliyor.Yapılan açıklamada; yazı İstanbul'da geçirecek müşterileri için, Kanyon ve Watergarden'da 5 Eylül'e kadar açık hava sinema gösterimleri gerçekleştirecek. Yaz boyunca her Perşembe Watergarden'da, her Cuma ise Kanyon'da gerçekleşecek ücretsiz açık hava sinemaları, Primelıları ağırlayacak.

Bodrum'da da etkinlikler sürecek

Ayrıca; Türk Telekom Prime üyeleri Bodrum Yalıkavak Marina ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında; Yalıkavak Marina'daki gurme restoranlardan spor salonlarına, yat alanlarından konaklamaya, kadar birçok alanda elde edecekleri özel tekliflerin yanı sıra açık hava sinemasını, PIAZZA alanında konserleri ve etkinlikleri de kendilerine özel sunulan avantajlarla takip edebilecekler.

Yalıkavak Marina'da bulunan Türk Telekom Prime Lounge alanında her hafta Çarşamba günleri itibarıyla açık hava sinema gösterimleri gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Türk Telekom, İstanbul, Bodrum, Ekonomi

Kaynak: İHA

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