Türk Telekom, Sırbistan Deplasmanında

Türk Telekom
, Basketbol ULEB Avrupa
Kupası C Grubu 10. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Sırbistan
'ın Partizan
takımıyla karşılaşacak.
Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'da başlayacak.
C Grubu'nda geride kalan 9 haftada 4 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunan Türk Telekom, 4. sırada yer alırken, 3 galibiyet ve 6 yenilgiye sahip Partizan, 6. ve son basamakta bulunuyor.
İki takım arasında Ankara
'da oynanan ilk karşılaşma, 77-72 Türk Telekom üstünlüğüyle sona ermişti.
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Kaynak: AA