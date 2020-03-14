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Türk Telekom Stadı korona virüsüne karşı ilaçlandı

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Türk Telekom Stadı korona virüsüne karşı tedbir amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

14.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:30
Türk Telekom Stadı korona virüsüne karşı ilaçlandı
Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesi Türk Telekom Stadı korona virüsüne karşı tedbir amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbi müsabakası öncesinde Türk Telekom Stadı'nda korona virüsüne karşı tedbirler arttırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri stada gelerek, ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Stadyumda ilk olarak yedek kulübelerini ilaçlayan ekipler, daha sonra da soyunma odaları başta olmak üzere, futbolcuların kullanacağı iç kısımları dezenfekte etti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Telekom, Galatasaray, Beşiktaş, Güncel

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