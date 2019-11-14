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Türk Telekom Stadı maça hazır! Görsel şölen

Türkiye'nin İzlanda ile oynayacağı EURO 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu maçının oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda bayrak şöleni yapılacak ve 50 bin koltuğa kırmızı tişörtler koyacak.

14.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:00Türk Telekom Stadı maça hazır! Görsel şölen

Türkiye- maçında bu akşam Türk Telekom Stadı kımızıya bürünecek.A Milli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu 50 bin koltuğa kırmızı tişörtler koyacak.

A Mlli Takım'ın İzlanda le oynayacağı tarihi maça saatler kala Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) önemli bir hamle geldi.Bugüne kadar oynanan mllli maçlarda tüm stada bayrak dağıtan TFF yönetimi, bu kez Türk Telekom Stadı'ndaki tüm koltuklara kırmızı tişörtler koyacak.Böylece akşamki maçta Milliler'in arkasında kıpkırmızı tribünler olacak...

TÜRKİYE PUAN ALIRSA GARANTİLİYOR

H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda'dan puan veya puanlar aldığı takdirde Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek.

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Türk Telekom, İzlanda, Türkiye, Avrupa, Spor

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