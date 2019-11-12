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Türk Telekom Stadı'ndaki Özhan Canaydın Konferans Salonu yenilendi

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda yer alan ve Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın adının verildiği konferans salonu yenilendi.

12.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:16Türk Telekom Stadı'ndaki Özhan Canaydın Konferans Salonu yenilendi
Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda yer alan ve Kulübü eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın adının verildiği konferans salonu yenilendi.
Yenilenen salonunun açılış törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri, Özhan Canaydın'ın oğlu Murat Canaydın ve sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri katıldı.
Törende konuşan Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın karakterinde sadece aidiyet değil, sahiplenme, vefa ve teşekkür de olması gerektiğini belirterek, "Bu, bizi bir arada tutan, büyüten, tek bir ruh, tek bir arma haline getiren en önemli güç. Bu ruhun içinde nasıl kurucu başkanımız Ali Sami Yen varsa, Özhan Canaydın başkanımızın da çok ayrı ve değerli bir yeri var. Hem maddi hem manevi olarak neredeyse bütün ömrünü Galatasaray'a adadı." ifadelerini kullandı.
Özhan Canaydın'ın beyfendi bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan Cengiz, şunları kaydetti:
"Acıyı bal eyledi, içindeki sıkıntıları hiçbir zaman hissettirmemeye çalıştı. Ağır yenilgiler aldığımızda bile asaletini, Galatasaray'a yakışan vakarını hiçbir zaman bozmadı. Bir Galatasaray beyefendisi, bir Galatasaray başkanıydı. Biz de inşallah Özhan ağabeyimiz gibi bayrağı en onurlu ve gururlu şekilde gelecek kuşaklara teslim eder, onun adını yaşatırız. Özhan ağabeye ne yapsak yeterli değil. Beyefendiliğin, dürüstlüğün, maddi ve manevi kendini adamanın simgesiydi Özhan ağabey. Salon için elimizden geleni yaptık. 500 kişiye yakın bir kapasite var. Salonu teknik donanım olarak da en iyi hale getiriyoruz."
Özhan Canaydın'ın oğlu Murat Canaydın da salonun yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün çok duyguluyum, değişik hisler yaşıyorum. Çünkü Galatasaray gerçekten bizim hayat tarzımız. Çok mutluyum. Galatasaraylı olmanın ayrıcalıklarını yaşıyorum. Galatasaray başkanlığı en büyük gururdur ama çok da zordur. Ben bizzat bunu çocukluğumdan beri yaşadım. Her Galatasaray başkanı çok değerlidir. Bu değerlere önem verelim, Galatasaray'ımızı yıpratmayalım. Her şey Galatasaray için." değerlendirmesinde bulundu.

Özhan Canaydın, Ali Sami Yen, Türk Telekom, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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