Türk Telekom Stadı ve Florya Metin Oktay Tesisleri dezenfekte edildi
Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı ile antrenman yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
14.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:54
Galatasaray 'ın maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı ile antrenman yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımının Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç öncesi Türk Telekom Stadı'nın açık ve kapalı tüm alanlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.
Sporcuların, hakemlerin ve diğer görevlilerin sağlığı için stadın her tarafı özel solüsyonla dezenfekte edildi. Ofisler ve servis araçlarının da dezenfekte işlemleri yapıldı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ise tüm alanlar özel solüsyonla temizlendi. Ana bina, kamp binası, akademi yatakhanesi, idari bürolar, basketbol salonu ve diğer alanların yanı sıra takım otobüsü de dezenfekte edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımının Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç öncesi Türk Telekom Stadı'nın açık ve kapalı tüm alanlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.
Sporcuların, hakemlerin ve diğer görevlilerin sağlığı için stadın her tarafı özel solüsyonla dezenfekte edildi. Ofisler ve servis araçlarının da dezenfekte işlemleri yapıldı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ise tüm alanlar özel solüsyonla temizlendi. Ana bina, kamp binası, akademi yatakhanesi, idari bürolar, basketbol salonu ve diğer alanların yanı sıra takım otobüsü de dezenfekte edildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Florya Metin Oktay Tesisleri, Türk Telekom, Galatasaray, Spor
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