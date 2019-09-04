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Türk Telekom Stadyum'daki imza törenine 25 bin kişi katıldı

- Türk Telekom Stadyum'daki imza törenine 25 bin kişi katıldıİSTANBUL - Galatasaray'ın yeni transferlerinin imza töreni izlemek için Türk Telekom Stadyumu'nda 25 bin kişi katıldı.

04.09.2019 22:35
- Türk Telekom Stadyum'daki imza törenine 25 bin kişi katıldı
İSTANBUL - Galatasaray'ın yeni transferlerinin imza töreni izlemek için Türk Telekom Stadyumu'nda 25 bin kişi katıldı.
Galatasaray Spor Kulübü, yaz transfer döneminde transfer ettiği futbolcular için Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarlara açık imza töreni düzenledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar imza törenine yoğun ilgi gösterdi. Yoğun katılım sağlayan taraftarların sayısı da belli oldu. Stadyumda töreni takip etmek için toplam 25 bin seyirci yer aldı.
Yeni transferleri tek tek tribünlere çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla "Hoş geldin" dedi.
Türk Telekom Stadyum'daki imza törenine 25 bin kişi katıldı

Türk Telekom Stadyumu, Türk Telekom, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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