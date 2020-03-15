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Türk Telekom Stadyumu en sessiz derbiyi bekliyor

Derbi öncesi stat çevresinde sadece görevliler ve güvenlik mensupları varStat çevresindeki görevliler maskeli ve eldivenli bir şekilde virüs salgını için önlem aldıSerhan Türk, İstanbul DHAGalatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde stat çevresinde sıradışı görüntüler yaşanıyor ve Türk Telekom...

15.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:10
Türk Telekom Stadyumu en sessiz derbiyi bekliyor

Derbi öncesi stat çevresinde sadece görevliler ve güvenlik mensupları var

Stat çevresindeki görevliler maskeli ve eldivenli bir şekilde virüs salgını için önlem aldı

Serhan Türk, İstanbul DHA

Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesinde stat çevresinde sıradışı görüntüler yaşanıyor ve Türk Telekom Stadyumu futbol tarihinin en sessiz derbisine tanıklık etmeyi bekliyor.

Futbol coşkusunu da yok eden koronavirüs salgını için maçların seyircisiz oynanmasına karar verilirken 19.00'da başlayacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde stat çevresinde sadece görevliler ve güvenlik mensupları var. Stat çevresindeki görevlilerin maskeli ve eldivenli bir şekilde virüs salgını için önlem aldıkları gözlenirken, stat çevresi en sessiz halini yaşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Stat çevresinden görüntüler

-Görevliler ve güvenlik personelinin maskeli ve eldivenli görev yapmaları


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Beşiktaş, Spor

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