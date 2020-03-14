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Türk Telekom Stadyumu koronavirüse karşı dezenfekte edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüse karşı önlem amaçlı çalışmalarını sürdürüyor.

14.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:43
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüse karşı önlem amaçlı çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom Stadyumu koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

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