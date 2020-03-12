Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Galatasaray, Beşiktaş ile oynanacak derbi maç öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden koronavirüse önlem alınması için talepte bulundu. Bu talep, İBB tarafından kabul edildi.
12.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:49
Galatasaray, pazar günü oynanacağı Beşiktaş derbisi öncesinde koronavirüs tehlikesinden dolayı Türk Telekom Stadyumu'ndaki tüm kapalı alanların dezenfekte edileceğini açıkladı.
Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasında 15 Mart Pazar günü oynayacağımız Beşiktaş maçı öncesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki tüm kapalı alanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hijyen Ekipleri tarafından dezenfekte edilecektir" ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Etiketler : Türk Telekom Stadyumu, Beşiktaş, Spor
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