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Türk Telekom Stadyumu'nda 'Radamel Falcao' sesleri

Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos maçında transfer görüşmeleri süren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao lehinde tezahüratlar yaptı.

03.08.2019 23:08 Türk Telekom Stadyumu'nda 'Radamel Falcao' sesleri
Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos maçında transfer görüşmeleri süren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao lehinde tezahüratlar yaptı.

Galatasaray'ın Yunan ekibi Panathinaikos ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, transferi gündemde olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu unutmadı. Taraftarlar, transferini çok istedikleri Falcao için maç önü ve maç boyunca tezahüratlarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime 'Taraftar çıldır, Falcao'yu istiyor' tezahüratı ile mesaj gönderdi. - İSTANBUL

Radamel Falcao, Panathinaikos, Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: İHA

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