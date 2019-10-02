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Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı 47 bin 4 kişi izledi

Galatasaray-Paris Saint Germain karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 47 bin 4 biletli seyirci izledi.

02.10.2019 00:02Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı 47 bin 4 kişi izledi
Galatasaray-Paris Saint Germain karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 47 bin 4 biletli seyirci izledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, sahasında Fransız temsilcisi Paris Saint Germain ile karşılaştı. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki ilk Avrupa maçında sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fransız taraftarlar da deplasman tribününde yerlerini doldurdu.

İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 47 bin 4 biletli seyirci izledi. - İSTANBUL

Türk Telekom Stadyumu, UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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