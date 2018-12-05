05 Aralık 2018, 20:42
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Türk Telekom - Tofaş: 85-72

Türk Telekom - Tofaş: 85-72

SALON: AnkaraHAKEMLER: Can Mavisu, Kerem Baki, Polat ParlakTÜRK TELEKOM: Landesberg 24, Yunus Sonsırma, Gabriel 23, Campbell 8, Stimac 10, Redding 11, Kaya Peker 6, Ender Arslan 3, Metin TürenTOFAŞ: Barış Ermiş 10, Mejia 21, Harper 2, Withey 6, Weems 3, Kadji 11, Berkan Durmaz 10, Muhsin Yaşar...



SALON: Ankara

HAKEMLER: Can Mavisu, Kerem Baki, Polat Parlak

TÜRK TELEKOM: Landesberg 24, Yunus Sonsırma, Gabriel 23, Campbell 8, Stimac 10, Redding 11, Kaya Peker 6, Ender Arslan 3, Metin Türen

TOFAŞ: Barış Ermiş 10, Mejia 21, Harper 2, Withey 6, Weems 3, Kadji 11, Berkan Durmaz 10, Muhsin Yaşar 2, Yiğit Arslan 2, Muhaymin Mustafa 5

1'İNCİ PERİYOT: 22-23

İLK YARI: 39-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-55

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta mücadelesinde Türk Telekom kendi sahasında TOFAŞ'ı 85-72 yendi. Kaya Peker,Kerem Baki,Türk Telekom
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:42



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