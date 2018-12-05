Türk Telekom - Tofaş: 85-72

SALON: Ankara
HAKEMLER: Can Mavisu, Kerem Baki
, Polat Parlak
TÜRK TELEKOM: Landesberg 24, Yunus Sonsırma, Gabriel 23, Campbell 8, Stimac 10, Redding 11, Kaya Peker
6, Ender Arslan
3, Metin Türen
TOFAŞ: Barış Ermiş
10, Mejia 21, Harper 2, Withey 6, Weems 3, Kadji 11, Berkan Durmaz 10, Muhsin Yaşar
2, Yiğit Arslan 2, Muhaymin Mustafa 5
1'İNCİ PERİYOT: 22-23
İLK YARI: 39-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-55
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta mücadelesinde Türk Telekom
kendi sahasında TOFAŞ'ı 85-72 yendi.
Kaya Peker,Kerem Baki,Türk Telekom
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:42