Türk Telekom, Türkiye'nin ilk 5G canlı maç yayını deneyimini yaşattı

Türk Telekom, 360 derece kamera açısıyla VR (sanal gerçeklik) teknolojisini kullanarak Fenerbahçe Beko-Türk Telekom Basketbol karşılaşmasında Türkiye 'nin ilk 5G canlı maç yayını deneyimini yaşattı.TV yayıncılığı teknolojisi Tivibu ile Basketbol Süper Ligi yayın haklarının sahibi Türk Telekom'un Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom Basketbol karşılaşmasında bir ilke imza atarak canlı maç yayınını Türk Telekom Ümraniye Teknopark'ta VR gözlükleri ile spor salonunda ve maçın içindeymiş gibi izledi.Yayın, Türk Telekom'un Huawei ile kurduğu canlı 5G test şebekesi üzerinden ve yeni nesil yayıncılık teknolojileri çözümü sunan yerli tasarım yazılım firması Garage Atlas'ın sağladığı 360 derece kamera açısıyla 4K çözünürlüğünde aktarıldı.Maç yayınının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin gerçek anlamda ilk 5G canlı maç yayınını gerçekleştirerek eşsiz bir 5G deneyimi yaşadıklarını ifade etti."5G'ye en hazır operatör Türk Telekom"Önal, 5G teknolojisinin spor yayınlarında kullanımının sporseverlere yepyeni deneyim yaşatacağını belirterek, "Çok düşük gecikme ile yüksek hızda video aktarımına olanak tanıyan 5G canlı yayın teknolojisiyle tuttuğunuz takımın maçlarını artık maça gitmeden canlı olarak izlemek mümkün olacak." dedi.Türkiye'nin ana iletişim omurgası niteliğindeki fiber altyapının 5G için de kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Önal, şunları kaydetti:"Ülkemizin en ücra köşelerine kadar uzanan fiber altyapımızı son 10 yılda 10 kattan fazla artırarak 305 bin kilometre kablo ile 7,5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğa çıkardık. Mobil baz istasyonlarımızın yarısına yakınını 5G'nin yapı taşı fiber ile altyapımıza bağladık. 5G alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra şu an Türk Telekom'un, fiber altyapı yaygınlığı bakımından da 5G'ye en hazır operatör konumunda olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Diğer yandan, önümüzdeki dönemde hayatımızın birçok alanında yer alacak 5G teknolojisini TV yayıncılığı gibi farklı platformlarda da kullanacağız.""Bir spor müsabakasının en kilit unsuru seyircidir"Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise bugün tarihi bir olaya tanıklık ettikleri için herkes gibi kendilerinin de heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Türk Telekom'u, teknolojiyi hayatımıza entegre etmekteki başarısı ve yatırımları için tebrik ediyorum. Türkiye'nin ilk 5G canlı maç yayını deneyimini bir basketbol müsabakasında yaşamak camiamız adına mutluluk verici olmuştur. Federasyon olarak bütün sponsorlarımız ve yayıncı kuruluşumuz Tivibu ile karşılıklı güvene dayanan dostane ilişkilerimiz var. Bu anlamda, Türk Telekom CEO'su Sayın Ümit Önal'a teşekkür ediyoruz: " şeklinde konuştu.Bir spor müsabakasının en kilit unsurunun seyirci olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:"Seyircinin deneyimini ve seyir zevkini artıracak her türlü adımın geri dönüşü de mutlaka olumlu olacaktır. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, basketbolumuzun seyir zevkini artıracak her türlü gelişmeyi destekliyoruz. 5G canlı maç yayını deneyimi bu tecrübeyi bambaşka bir yere taşımıştır. Türk sporunun kalitesini yükseltmekte teknolojinin gücünü kullanan Türk Telekom'u kutluyorum."