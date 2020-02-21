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Türk Telekom'un amatör sporcularından 83 madalya

Türk Telekom'un, 10 yıldır destek verdiği 6 bine yakın sporcu, 2019 yılında 29'u altın, 28'i gümüş ve 26'sı bronz olmak üzere toplam 83 madalya kazandı.

21.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:44Türk Telekom'un amatör sporcularından 83 madalya
Türk Telekom'un, 10 yıldır destek verdiği 6 bine yakın sporcu, 2019 yılında 29'u altın, 28'i gümüş ve 26'sı bronz olmak üzere toplam 83 madalya kazandı.

Türk Telekom Amatör Kulüpleri arasında en çok madalya elde eden iller listesinde ilk üçte, sırasıyla Erzincan, ve yer aldı. Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları badminton dalında kazandıkları 34 madalya ile temmuz ayında yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya yolunda da önemli bir ilerleme kaydetti.

Masa tenisinden tekvandoya, bokstan karateye kadar birçok branşta 83 madalya elde eden Türk Telekom takımları şöyle:

Ankara Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları, karate ve masa tenisi branşlarında 12 madalya

Sivas Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları, atletizm ve judo branşlarında 10 madalya

Amasya Türk Telekom Spor Kulübü sporcuları, tekvando branşında 8 madalya

Hatay Türk Telekom Spor Kulübü, boks branşında, 2019 yılında Türkiye'de düzenlenen uluslararası şampiyonada 7 madalya

Elazığ Türk Telekom Spor Kulübü, boks branşında iki sporcusu ile 2019 yılında 3 madalya

İzmir Türk Telekom Spor Kulübü, 2019 yılında karate ve tenis branşlarında 1 adet altın ve 2 adet gümüş madalya ile birlikte toplam 3 madalya

Sakarya Türk Telekom Spor Kulübü, bisiklet, triatlon ve halter branşlarında 3 madalya

Burdur Türk Telekom Spor Kulübü, güreş branşında 3 madalya - İSTANBUL

Türk Telekom, Ankara, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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