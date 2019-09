Türk Telekom'un CEO'su Ümit Önal, şirketin yeni dönem hedeflerini açıkladı

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şirketin yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaştı. Önal, "Türk Telekom olarak öncelikli ve en önemli hedefimiz, ülkenin her kesiminden mümkün olduğu kadar çok kişiyi internetle tanıştırmak ve sektörümüzdeki en iyi müşteri deneyimini sağlamak" dedi.



Türkiye'nin önemli bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom'da üç yıla yakın satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerini yürüten ve Temmuz ayı sonunda CEO görevine atanan Ümit Önal, basınla ilk buluşmasında Türk Telekom'un yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaştı.



Türk Telekom'un, bugün 30 bini aşkın çalışanı, 47 milyona ulaşan abonesiyle operasyonel başarısı ve artan karlılığı, sağlam likidite yönetimi, girişimlere desteği ve teknolojik yatırımlarıyla istihdama ve ekonomiye fayda sağlayarak Türkiye'ye değer katmaya devam ettiğini ifade eden Önal, yeni dönemdeki önceliklerini; internet penetrasyonunu arttırma, 5G'yi destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırma, daha iyi bir müşteri deneyimi ve mobil başta olmak üzere tüm alanlarda sürdürülebilir abone kazanımı olarak sıraladı.



"Hedeflerimize ulaşma konusunda vites büyütüyoruz"



Türk Telekom'un, 5G alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra fiber altyapı yaygınlığı bakımından 5G'ye en hazır operatör olduğunu vurgulayan Önal, "Başarısı son iki buçuk yıldır kanıtlanan mevcut stratejimize tam bir konsantrasyonla odaklanırken hedeflerimize ulaşma konusunda vites büyütüyoruz. Yeni dönemde, müşteri deneyimi ve internet penetrasyonu odağından ayrılmayarak hedeflerine çok daha hızlı koşan, kurumsal büyüklüğüne rağmen bir start-up heyecanı ile çalışan, teknoloji üretiminde dünya ile yarışan bir Türk Telekom göreceğiz. Türkiye'nin en çok aboneye sahip entegre operatörü konumumuzu yeni abone kazanımlarıyla güçlendirirken, bir yandan da ülkemizin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklanıp yurdun dört bir yanındaki çalışanlarımızın yoğun gayretleriyle 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı hızla yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.



180 yıla yakın geçmişiyle Türk Telekom'un, köklü bir gelenekten gelen tecrübesini yenilikçi, genç ve girişimci bir ruhla harmanlamayı başardığını belirten Önal, bu yönüyle Türk Telekom'un, teknolojide Türkiye'nin hem hafızası hem pusulası olmayı başaran ülkenin nadide değerlerinden biri olduğunu söyledi.



"Dijitalleşmeye giden yol penetrasyondan geçiyor"



Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesi ve ilk 10 ekonomi arasında yer alabilmesi için dijitalleşme ve internet kullanımının yaygınlaşmasının Türkiye adına büyük önem taşıdığını ifade eden Önal, şirket olarak öncelikli ve en önemli hedeflerinin, ayrım gözetmeksizin ülkenin her kesiminden mümkün olduğu kadar çok kişiyi internetle tanıştırmak ve Türkiye'de her kesimi gelişmiş ülkeler düzeyinde internet kullanan bir seviyeye çıkarmak olduğunu bildirdi.



Son beş yıl içinde, TÜİK verilerine göre Türkiye'deki internet kullanımının yüzde 48'den yüzde 72'ye ve BTK verilerine göre hane halkı internet penetrasyonunun yüzde 40'lardan yüzde 56'ya yükseldiğini aktaran Önal, "Yeni dönem yatırımlarımızın önceliği, dijitalleşmenin temel göstergelerinden biri olan bu oranı Avrupa ortalaması olan yüzde 70'ler seviyesinin de üzerine çıkarmak olacak" dedi.



"5G'ye en hazır operatör Türk Telekom"



Türk Telekom'un, Türkiye'nin fiber altyapısını oluşturmak üzere her yıl artan oranda kaynak ayırdığını ve üstlendiği sorumluluk gereği, sektörün diğer oyuncularına da rehberlik ettiğini kaydeden Önal, fiber yatırımlarla ilgili şunları söyledi: "Fiberi ülkenin her köşesine taşımayı kendimize vizyon olarak seçtik ve bu hedefe odaklanarak fiber altyapımızı son 10 yılda 2 kattan fazla artırdık; ülkedeki fiber altyapının yüzde 80'inde Türk Telekom imzası var. Sabit altyapımız, ülke hane halkının yüzde 90'dan fazlasını kapsıyor. Ülkenin en ücra köşelerine kadar uzanan 289 bin kilometre uzunluğundaki fiber ağımız bugün dünyanın etrafını 7 defadan fazla dolaşacak uzunlukta. 5G için kritik öneme sahip fiber altyapıyı Türkiye'nin dört bir tarafına ulaştırmış olmamız sayesinde 5G'ye en hazır operatör olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim".



"Türkiye'nin fiberleşme oranı ABD ve Avrupa'nın pek çok ülkesinden daha ileri düzeyde"



Önal, Türkiye'nin fiber altyapısına değinirken, "Fiber hane erişimimizi rekor düzeyde 2,4 milyon yıllık artışla 2018 yılsonunda 18,6 milyon haneye; 2019 ilk yarısında ise 19,4 milyonun üzerine çıkardık. Özetle son bir buçuk yılda, 3,2 milyon yeni haneyi daha fiberle kapsadık. Türkiye'nin fiberleşmesi Türk Telekom'un öncülüğünde pek çok ülkeden daha ileri düzeye ulaşmış durumda. OECD tarafından açıklanan rapora göre Türkiye, coğrafi şartlarının zorluğuna rağmen abone fiberleşme oranlarında ABD, dahası AB bölgesindeki İtalya, İngiltere ve Almanya gibi pek çok ülkenin de önünde yer alıyor. Almanya'nın abone fiberleşme oranı yüzde 3, İngiltere'nin yüzde 2 iken Türkiye'de bu oran yüzde 20'ler seviyesinde ve biliyoruz ki Türk Telekom olarak bunun daha da artması için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.



"Sabit ve mobilde altyapı paylaşımı 5G'nin önünü açacak"



Türk Telekom CEO'su Önal, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde 5G ve ötesi teknolojilere geçen ilk ülkeler arasında yer alması hedefiyle, 5G ile ilgili çalışmalarımıza hız verdik. Bir yandan 5G test şebeke altyapılarımızı hazırlarken, bir yandan da 5G Mükemmeliyet Merkezi'mizde yerli ve milli yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri geliştiriyoruz. Yakın zamanda 5G alanında pek çok yeni teknolojiyi ilk defa deneyerek ülkemize kazandırma imkanımız oldu. 5G teknolojileri ve altyapıları konusundaki çalışmalarımız bilgi teknolojileri alanında değer üreten Argela ve Innova gibi iştiraklerimiz aracılığıyla tüm hızıyla devam ediyor. Kendi kaynaklarımızla 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri geliştirme konusunda Ar-Ge ve yakınsama teknolojileri şirketimiz Argela ile büyük ilerleme kaydetmiş bulunuyoruz. Ayrıca, 5G için son derece önem arz eden sabit ve mobil altyapı paylaşım modelleri üstünde çalışıyor, operatörlerle pilot projeler gerçekleştiriyoruz. Benzer paylaşım modellerinin daha yaygın olarak kullanılması, yatırım maliyetlerini düşürürken son kullanıcıya da daha kaliteli ve daha uygun hizmet olarak yansıyacak".



"Kusursuz müşteri deneyimini hedefliyoruz"



Vatandaşların hayatını kolaylaştıran servis ve ürünler geliştirerek müşteri deneyimini her alanda daha da iyileştirmeyi hedefleyen bir şirket olarak, dijital servisler alanındaki çalışmaların da devam ettiğini belirten Önal, "Bu çerçevede kusuruz bir müşteri deneyimi hedefliyoruz. Ülkemizin geleceği gençlerimizi de çok önemsiyoruz. Gençleri anlamak, onların teknolojiyle örülü yeni yaşam biçimine uygun çözümler üretmek, üzerine eğildiğimiz başlıca konular arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.



"Mobilde güçlü abone kazanımımızı sürdürüyoruz"



Türk Telekom'un mobildeki hızlı büyüme trendini sürdürdüğünü kaydeden Önal, "Yılın ilk altı ayında, 851 bin net mobil abone kazanımı ile toplam mobil abone sayımızı 22,4 milyona yükselttik. Mobilde kaliteli bir şebeke hizmetini yenilikçi paket ve tarifelerimizle birlikte rekabetçi fiyatlarla sunuyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan son derece memnun, bunu mobil abone sayımızdaki hızlı artış ve mobil numara taşıma rakamlarından net biçimde görebiliyoruz. Mobilde numara taşımanın başladığı 2008 yılından bu yana 7,4 milyon net abone kazanımı ile Türkiye'nin numara taşıma şampiyonu olmayı sürdürüyor olmamız ve de mobil pazar payımızı oldukça hızlı bir ivme ile son 12 yılda yüzde 15'ten yüzde 28'e artırmış olmamız bunun en önemli göstergeleri. Mobil pazarındaki hedeflerimize öngördüğümüzden çok daha çabuk bir zamanda ulaşacağımıza inanıyorum. Son iki yıl içinde abone kazanımından mobil numara taşımaya, satış gelirlerinden faaliyet karlılığına rekor artışlarla tarihi başarılar elde ettik. 2019'un ilk yarısındaki başarılı performansımızı yılın geri kalanında da sergileyerek, belirlediğimiz hedeflere her zamankinden daha güçlü, sağlam ve emin adımlarla ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Türk Telekom'de yepyeni enlere doğru"



Türk Telekom CEO'su Önal, sözlerini şöyle tamamladı: "Hükümetimizin çizdiği 2023 vizyonu paralelinde dünya standartlarını yakalayan, geçen ve son aşamada standartları oluşturan bir Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürmek için bugüne kadar olduğu gibi, Türk Telekom olarak üzerimize düşeni bugünden sonra da yerine getireceğiz. Önümüzdeki dönemde, sektöründe en güçlü yatırımı yapan, ülkemizde fiber ağı en hızlı yaygınlaştıran, faaliyet gösterdiğimiz her hizmet alanında en ileri müşteri deneyimini sunan, kurumların dijital dönüşüm yolculuğunun en baş aktörü olan, en kaliteli şebeke ve altyapıyı sağlamaya devam eden, en yenilikçi dijital ürün ve hizmetleri geliştiren bir Türk Telekom göreceksiniz. Ülkemizin her türlü iletişim ve bilgi teknolojileri konusunda kimseye muhtaç olmadan kendi kendine yetecek seviyeye gelmesi için var gücüyle çalışarak 2023 hedeflerine ulaşma yolunda ülke ekonomisi için itici güç olmaya devam edeceğiz". - İSTANBUL

