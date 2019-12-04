Türk Telekom'un gençlere Selfycard

Türk Telekom, gençlere yönelik hizmetlerine şimdi de alışveriş kartı Selfycard'ı ekledi.



Türk Telekom, gençlere yönelik hizmetlerine şimdi de alışveriş kartı Selfycard'ı ekledi. Türk Telekom'un eğlenceli gençlik dünyası Selfy kapsamında, gençler artık yüz yüze ve internet alışverişlerinde tüm harcamalarını VISA özellikli alışveriş kartı Selfycard ile yapabilecekler.



Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, Selfy ile gençlerin fikirlerine önem vererek onların ihtiyaçlarına uygun esnek çözümler üretmeyi sürdürdüklerini belirterek "Yeni pratik ödeme çözümümüz Selfycard ile gençlere güvenli alışveriş imkanı sunuyoruz. 'İstediğin kadar yükle, istediğin yerde harca' sloganıyla sunduğumuz Selfycard gençlere restorandan markete, e-ticaret sitelerinden dijital abonelikler ile uygulama ve oyun platformlarına kadar pek çok farklı alanda avantaj sağlayacak" dedi.



Herhangi bir sınırlama olmadan herkes kullanabiliyor



Selfycard'ın operatör bağımsız tüm kullanıcılara açık olduğunu ifade eden Er, "Herhangi bir yaş sınırlaması bulunmayan Selfycard'ı tüm gençler rahatlıkla kullanabiliyor. Böylelikle gençlerin hayatlarını kolaylaştırırken harcamalarını da finansal sisteme dahil etmiş oluyoruz. Banka hesabı, kredi kartı gibi finansal araçlara sahip olmayan gençlerimiz, nakit para yerine kullanacakları Selfycard ile internet harcamalarını da daha güvenli şekilde yapabiliyorlar. Akıllı telefonlarına indirecekleri Selfy uygulaması üzerinden kart bakiyelerini, harcama detaylarını kolayca takip edebiliyorlar. Yine Selfy uygulaması sayesinde Selfycard'lılar birbirleri arasında kolayca para transferi de yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.



Selfycard'a para yüklemenin de çok kolay olduğunu belirten Er, "Tüm banka ATM'lerinden, PTT işyerleri ve PTTMatik'lerden, marketler ve perakende noktalarından Selfycard'a kolayca para yüklenebiliyor" diye konuştu.



Selfy'lilere özel 1 haftalık hediye internet



Selfycard'ı ininal iş birliği ile çıkardıklarını da sözlerine ekleyen Er, "Selfycard kullanıcıları mevcut tüm ininial kampanyalarından yararlanabilecekler. Operatör bağımsız tüm kullanıcıların faydalanabileceği Selfycard'ın Türk Telekom'un gençlik dünyası Selfy'lilere ise özel 1 haftalık 5GB internet hediyesi de bulunuyor. Tüm ön ödemeli kartlar gibi aylık 750 TL yükleme limiti bulunan Selfycard'ı gençlerimiz tüm D&R'lardan sadece 9,90 TL karşılığında temin ederek hemen kullanmaya başlayabilecekler" dedi.



Selfycard kapsamında Türk Telekom ile yaptıkları iş birliğini değerlendiren ininal CEO'su Ömer Suner, "Türk Telekom ile ortak markalı ön ödemeli Selfycard projesiyle önemli bir iş birliğine imza attık. Türk Telekom ile yaptığımız uzun soluklu iş birliğimizin ilk ürünü Selfycard ile Türk Telekom, Selfy üyesi gençlere özel +5GB internet hediyesiyle artık oyun tutkunlarına daha da kolay ulaşabilecek. İş birliğimiz kapsamında Selfycardları ilk olarak D&R mağazalarından satışa sunacağız ve bu kartlar ininal Kart'ın tüm kampanya ayrıcalıklarına sahip olacak." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA