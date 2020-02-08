Türk Telekom UN Global Compact'a üye oldu

Türk Telekom, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatiflerinden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) platformuna üye oldu.



Türk Telekom, 9 bin 500'ün üzerinde şirket ve 3 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatiflerinden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) platformuna üye oldu. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik girişimi ve gönüllü liderlik platformu olan UN Global Compact'e katılan Türk Telekom, 160'ın üzerinde ülkede neredeyse her sektör ve büyüklükte şirketin temsil edildiği geniş bir ağa verdiği taahhütle dahil oldu.



Türk Telekom bu üyelikle birlikte insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarının belirlendiği UN Global Compact'in 10 ilkesini benimseyerek şirketin strateji ve operasyonlarını bu ilkelere uyumlu hale getirmek için gönüllülük esasıyla çalışacağını ilan etti. Katılımcı üye olarak Türk Telekom, her yıl söz konusu 10 ilkeyi şirket bünyesinde nasıl uygulamaya koyduğunu açıklayan bir ilerleme raporu da yayınlayacak.



Sürdürülebilirlikte örnek projelere imza attı



Yapılan bilgilendirmede; UN Global Compact üyeliği ile Türk Telekom, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını da bir üst basamağa taşıyacak. Şirketlerin iklim değişikliği risklerini küresel çapta raporlayan Karbon Saydamlık Projesine de (CDP) dahil olan şirket, şimdiye kadar enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve çevreye verilen olumsuz etkinin azaltılması amacıyla sürdürülebilirlik alanında pek çok başarılı projeyi hayata geçirmişti. Ayrıca şirket, hızla artan müşteri sayısı ve bant genişliğine rağmen elektrik tüketimini dünyada son 4 yıldır bir önceki yıla göre düşüren nadir operatörler arasında yer aldığı belirtiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA