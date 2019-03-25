Türk Telekom'un Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Nisan'da Yapılacak

Türk Telekom, 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının 2 Nisan 2019 Salı günü yapılacağını bildirdi.<br><br>Türk Telekomünikasyon tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, 'Şirketimiz Türk Telekomünikasyon AŞ'nin 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 2 Nisan 2019 Salı günü saat 10: 00'da, Türk</br>Telekomünikasyon AŞ Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler,</br>Ankara adresinde yapılacaktır.' ifadelerine yer verildi.