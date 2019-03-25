25 Mart 2019, 20:09
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Türk Telekom'un Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Nisan'da Yapılacak

Türk Telekom

Türk Telekom, 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının 2 Nisan 2019 Salı günü yapılacağını bildirdi.

Türk Telekom, 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının 2 Nisan 2019 Salı günü yapılacağını bildirdi.

Türk Telekomünikasyon tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz Türk Telekomünikasyon AŞ'nin 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 2 Nisan 2019 Salı günü saat 10: 00'da, Türk
Telekomünikasyon AŞ Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler,
Ankara adresinde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türk Telekom, Güncel
Kaynak: AA