Türk Telekom'un Rakibi Dolomiti Energia

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maç, Türk Telekom'un 81-77 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

9. hafta mücadelesi öncesinde her iki takımın da 3 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunuyor. Türk Telekom, averajla dördüncü, Dolomiti Energia ise beşinci sırada yer alıyor.