Türk Telekom'un Rakibi Ldlc Asvel

Türk Telekom
Basketbol Takımı, ULEB Avrupa
Kupası C Grubu 8. hafta maçında yarın Fransa
'nın LDLC Asvel takımını ağırlayacak. Ankara
Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk karşılaşma, LDLC Asvel'in 84-63 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Türk Telekom, grubunda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgiyle 4. sırada yer alırken, LDLC Asvel ise 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle averajla ikinci sırada bulunuyor.
C Grubu'da 8. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:
Avrupa,basketbol,Fransa,Türk Telekom
| Takım
| G
| M
| A
| Y
|1. Valencia Basket
|5
|2
|585
|526
|2. LDLC ASVEL
|5
|2
|549
|502
| 3. Zenit St Petersburg
|4
|3
|588
|563
| 4. Türk Telekom
|3
|4
|532
|572
| 5. Partizan NIS
|2
|5
|530
|555
| 6. Dolomiti Energia
|2
|5
|496
|562
19 Kasım 2018 Pazartesi 08:45