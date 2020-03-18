Türk Telekom ve Çevirimvar.com İş birliği

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Son zamanlarda bir ilke imza atarak, Çevirimvar.com online tercüme bürosu ile bir iş birliğine giren Türk Telekom, tercüme sektöründe de müşterilerini ayrıcalıklı kılmayı hedeflemektedir. Öyle ki, Çevirimvar.com tercüme bürosundan alabileceğiniz akademik tercüme, teknik tercüme, medikal tercüme, tıbbi tercüme, hukuki tercüme, web sitesi tercümesi gibi tercüme alanları için tercüme hizmeti sadece Türk Telekom müşterisi olduğunuzdan dolayı %20 indirimli sunulmaktadır.

Öğrencinin Yüzü Türk Telekom ve Çevirimvar.com ile Gülüyor

Hiç şüphesiz, avantajlı paketleri ile ve yüksek GB'lı paketleri en uygun fiyatlatla sunması ile ünlü olan Türk Telekom'un hatırı sayılır sayıda öğrenci müşterisi de bulunmaktadır. Bu noktada, özellikle de üniversite öğrencileri için çok sık gerekli olan akademik tercüme hizmeti gibi alanlar, Çevirimvar.com Türk Telekom anlaşması sayesinde, öğrencinin bütçesine daha da uyumlu hale geldi. Hangi alanda olursa olsun yalnızca Türk Telekom müşterisi olduğu için son fiyattan %20 indirim yapıldığı Çevirimvar.com bünyesinde, her alana özel tercüman ataması yapıldığından terminolojik açıdan siz müşterilere hatasız ve eksiksiz tercüme siparişleri teslim edilmektedir. Ayrıca hızlı tercüme hizmeti ile de herhangi bir şekilde yarı yolda kalmayacağınız garanti olduğundan, tercüme siparişinizi oluşturduğunuz an Çevirimvar.com online tercüme bürosu size bir tahmini teslimat tarihi vermektedir.

Profesyonellerin Yüzü Türk Telekom ve Çevirimvar.com ile Gülüyor

İş dünyasında da oldukça yaygın kullanılan Türk Telekom, gerek kesintisiz internet ağı hizmeti ile gerekse uygun fiyatlı konuşma paketleri ile profesyonellerin en çok kullandığı telekomünikasyon markasıdır. Üstelik artık sadece Türk Telekom müşterisi olduğundan %20 indirim hakkı kazanan profesyoneller hem telekomünikasyon alanında hem de tercüme alanında iki taraflı avantajlı hale geldi. Siz de Türk Telekom müşterisi iseniz ve tercüme hizmetine ihtiyacınız varsa mutlaka bu anlaşmadan yararlanmalı ve profesyonel tercüme hizmetini en uygun fiyatlarla temin etmelisiniz.