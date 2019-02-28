Türk Televizyon Tarihine Damga Vuran Flash TV, Yayın Durdurma Kararı Aldı

Türkiye'den yayın yapan ilk, Türkiye'nin ise ikinci özel televizyonu Flash TV, yayınlarına bu geceden itibaren 2 ay süre ile ara verme kararı aldı.

"ARA VERMEK ZORUNDA KALDIK"

Kısa süre önce 20 yıllık Bursa'daki binasına yürüyen mahkeme sürecine rağmen yıkım kararı verilen Flash TV'nin kapanacağını doğrulayan kanal yetkilisi konuşarak, "Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre yayınlarımıza ara verme kararı aldık. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz bir hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve 28 yıllık televizyon tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza ara vermek zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.