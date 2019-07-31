Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1. Genel Kurulu gerçekleştirildi

TÜRKİYE, Azerbaycan , Kazakistan ve Kırgızistan'ın katılımıyla kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1'inci Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleşti. Odanın başkanlığına 4 üye ülkenin ortak önergesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi. Odanın 1. Genel Kurulu'na katılarak kısa bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sahip olduğumuz kaynaklar ile bölgemizde önemli bir güce sahibiz. Ancak birbirimizle olan ticaretimize baktığımızda bu rakamın o kadar da büyük olmadığını görüyoruz. Şimdi bu odanın kurulması ile birlikte inşallah bu rakam hızla artacak" dedi.Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan katılımıyla oluşan Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1'inci Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleşti. Genel kurula Özbekistan ve Türkmenistan da gözlemci ülke olarak katıldı. Bu iki ülkenin de yakın zamanda Türk Ticaret Sanayi Odası'na üye olacağı öğrenildi. Türk Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) İstanbul Hizmet Binası'nda yapılan genel kurula, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Genel Sekreteri Bahgdad Amreyev, Azerbaycan İşverenler Konfedarasyonu Başkanı Mammad Musayev, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Odası (ATAMEKEN) Başkanı Ablay Myrzahetov, Kırgız Cumhuriyet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat Sharshekeev ve çok sayıda iş dünyasından yerli ve yabancı davetli katıldı.

"UZUN ÇABALAR SONUCU AMA BÜYÜK BİR İSTEK VE ÖZVERİ İLE KURULDU"

Genel kurulda kısa bir açılış konuşması yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Ticaret ve Sanayi Odaları'nın kurulmuş olması önemli bir gelişme. Uzun çabalar sonucu ama büyük bir istek ve özveri ile kuruldu. Bugün burada açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın 15 Ekim 2019'da Türk Konseyi'ni kuran Nahçivan Anlaşması'nın 10. Yıldönümünde Türk Konseyi 7. Toplantısı liderler zirvesi vesilesi ile Bakü'ye gelmeden önce yapacağımız çalışmalara bugünkü toplantı neticesinde yön verilecek. Bugün 1. Genel Kurul'da genel sekter ve başkan seçecek delegeler. Ben şimdiden kendilerine başarılar diliyorum. Türk Konseyi ülkelerin vizyonları, iş planları ve projelerini 15 Ekim toplantısına kadar ilgili odalar çalışmalarını tamamlayarak yeni kurulan Türk Sanayi ve Ticaret Odası'nın ilgili odalarına sunacaklar" dedi.

"SAHİP OLDUĞUMUZ KAYNAKLAR İLE BÖLGEMİZDE ÖNEMLİ BİR GÜCE SAHİBİZ"

Pekcan, "Türk Konseyi Gayri Safi Milli Gelirimiz 1 Trilyon Dolara ulaşıyor. Sahip olduğumuz kaynaklar ile bölgemizde önemli bir güce sahibiz. Ancak birbirimizle olan ticaretimize baktığımızda bu rakamın o kadar da büyük olmadığını görüyoruz. Şimdi bu odanın kurulması ile birlikte inşallah bu rakam hızla artacak. Bu potansiyeli hem karşılıklı yatırımımızı, hem karşılıklı ticaretimizi arttırarak bundan böyle devam edeceğiz. Türk Konseyi ülkeleri üyelerinin bir birileri arasındaki ticarete baktığımızda 2017-2018'de yüzde artmış. Ama ulaştığı rakam 6,5 milyar dolar. Buna Özbekistan ve Türkmenistan'ı eklediğimizde 9 milyar dolar. Bu rakamı arttırmak bizim elimizde" şeklinde konuştu.

"ÜLKELERİMİZ ARASINDA TARİHİ VE KÜLTÜREL BAĞLADI TİCARETLE BİRLİKTE ARTTIRACAĞIZ"

"Ülkelerimiz arasında tarihi ve kültürel bağları ticaretle birlikte arttıracağız" diyen Bakan Pekcan, "Bu kapsamda özellikle tamamlayıcı mallarda ticaretimizi nasıl arttırırız yönünde Türk Sanayi ve Ticaret Odası'na önemli bir görev düşüyor. Bence bu oda öncelikle tamamlayıcı ve diğer alternatif ürünler üzerinde ciddi bir çalışma yaparak her ülkenin kendi bakanlıklarına bu çalışmayı sunması ve bir yol haritasına ulaşmamız inşallah 15 Ekim'e kadar yetiştirirsek önümüzdeki bu odanın ilk çalışması olarak sunabiliriz" diye konuştu.

"İLK FAZDA TÜRK TSO; AZERBAYCAN, KAZAKİSTAN, KIRGIZİSTAN, ÖZBEKİSTAN, TÜRKİYE VE TÜRKMENİSTAN'DAN OLUŞACAK"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, "Yaklaşık 13 yıl önce, 17 Kasım 2006'da, Zat-ı devletleri, Nursultan Nazarbayev, Antalya'daki Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi'nde bize bir görev tevdi etmiş ve şöyle demişti; 'Ülkelerimizin işadamları arasındaki yakın işbirliğini sistemli bir hale getirmek görevimizdir. Bu çalışmayı, TOBB'un, Türk dili konuşan ülkelerin ticaret ve sanayi odalarıyla birlikte ele alması yararlı olacaktır.' Çok şükür, bu büyük projeyi gerçekleştirdik. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi bünyesinde, Büyükelçi Bagdat Amrayev ve değerli kardeşim Ablay Bey'in büyük destekleriyle, Türk Ticaret ve Sanayi Odası kuruluş tüzüğünü Mayıs'ta imzaladık. Birliğimiz ile birlikte, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası, Oda'nın ilk üyeleri. Onların da başkanları bugün bizimle. Türkmenistan ve Özbekistan ise henüz üye olmadı. Ama çok yakın bir zamanda onları da üye olarak göreceğiz inşallah Özbekistan bugün aramızda. Zaten imzalamış olduğumuz Tüzüğü, Türkmen ve Özbek Odalarının katılımına açık olacak şekilde hazırladık. Böylece ilk fazda; Türk TSO; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan'dan oluşacak. Sonra daha başka katılımlar da olabilir. Bu 6 ülke; 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklük ve 160 milyonluk bir nüfus demek. Bugünde İlk Genel Kurulumuzu yaparak faaliyete geçiyoruz" diye konuştu.

"EL ELE VERİRSEK, HÜKÜMETLERİMİZ VE İŞ DÜNYASI BİRLİKTE ÇALIŞIRSA YENİ BAŞARI HİKAYELERİNİ TÜRK DÜNYASI DA YAZACAKTIR"

Hisarcıklıoğlu konuşmasının son bölümünde de, "Ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız. Avrupa Birliği benzeri bir başarı hikayesini, biz de yazmalıyız. Türk İş Konseyini ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nı, bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak, stratejik önemde adımlar olarak görüyorum. Böylece, aramızdaki dayanışma daha da artacak ve yeni işbirliği imkanları gelişecektir. İnanıyorum ki, el ele verirsek, hükümetlerimiz ve iş dünyası birlikte çalışırsa, yeni başarı hikayelerini Türk dünyası da yazacaktır" ifadelerini kullandı.

Ardından diğer katılımcılar da kendi ülkelerindeki faaliyet ve birliğin çalışma alanları hakkında kısa birer sunum yaptılar. Açılış konuşmalarının ardından genel kurul gündemine geçildi. 4 ülkenin ortak önergesi ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın Başkanı oldu.

- İstanbul