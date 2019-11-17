Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter, hayatını kaybetti

Usta tiyatrocu Yıldız Kenter, saat 19.00 sıralarında tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tiyatromuzun usta ismi Yıldız Kenter 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Akciğer tedavisi görenKenter dün akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı.

Bir süredir evinde tedavi gören Yıldız Kenter'i Ekim ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve parti yöneticileri ziyaret etmişti.

MÜJDAT GEZEN VE MEHMET ALİ ALABORA HASTANEYE GELDİ

Türk tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haberi alan ünlü oyuncu Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora hastaneye gelerek yakınlarına baş sağlığı diledi.

Türk Tiyatrosunun 91 yaşındaki usta ismi Yıldız Kenter, fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ünlü tiyatrocunun ölüm haberini alan ünlü isimler hastaneye gelmeye başladı. Haberi alan Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi.

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Müjdat Gezen, "Böyle zamanlarda konuşulacak sözcükler azdır ve klasiktir, üzgünüz diye. Mustafa Alabora ile benim hayatımdaki yeri çok farklı. Çünkü gencecik bir kızken bizim okulumuza öğretmen olarak Ankara'dan geldi. Aşağı yukarı 58 yıl oldu. 58 yıldır beraberliğimiz sürdü. Çok üzgünüm ya, konuşamıyorum. Bende çok anıları var, benim tiyatronun içinde iki salonu var, bir tanesi Yıldız Kenter Salonu, geçen sene o ben kutlama yaptık evinde. Onun 91'inci yaşını kutladık. Benim üzerimde çok emeği vardır. içim çok buruk, çünkü her hafta telefonla konuşuyordum onunla, iki haftadır konuşamıyordum. Görüşüyorduk biz. Doğum gününde beraberdik. Şuuru yerindeydi, herkesi hatırlıyordu. Onu kaybetmek, Türk Tiyatrosu için değil, bütün dünya için çok önemli bir sanatçıydı. Yabancı dilde oyunlar oynamış sanatçılarımız var ama Yıldız Kenter'in durumu çok farklıydı. Kilyos'taki erkek kardeşinin bulunduğu mezarlığa gömerken çok acı çekeceğiz. Ben Kilyos'ta oturuyordum, beraberdik Yıldız Hocayla. Şimdi onu oraya götürmek çok ağır geliyor" dedi.

Mustafa Alabora ise, "Ben onun tiyatrosunda 4 sene oynadım. Her insan yaşamı boyunca keşke topluma bu kadar faydalı olsa. Nasıl bir oyuncu olduğun söylemek bizim haddimiz değil, dünya çapında bir oyuncuydu. Birçok ödülü var" diye konuştu.

"DEĞERLİ BİR HOCAYI KAYBETTİK, HOCALARIN HOCASINI KAYBETTİK"

Yıldız Kenter'inde kadrosunda yer aldığı Beyaz Melek filminin yönetmeni Mahsun Kırmızıgül de haberi alır almaz hastaneye gelerek ailesine başsağlığı diledi.

Hastane çıkışında zaman zaman duygusal anlar yaşayan Mahsun Kırmızıgül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok üzgün olduğunu belirten Kırmızıgül, "Çok üzgünüm, ben ailesinin, hem sanat dünyasında tiyatro dünyasına, sinema dünyasının herkesin başı sağ olsun. Çok değerli bir hocayı kaybettik, hocaların hocasını kaybettik. Benim hayatımda apayrı yeri var. Eğer Beyaz Melek varsa, orada yönetmenlik yaptıysam ben ona borçluyum. Benim o filmi çekmem gerektiğini bana Yıldız Hoca söylemişti. Bunu da ilk kez söylüyorum. Setin ilk gününde, sahnenin ilk planı için hazırlıklar yapıldıktan son motor diyeceğim zaman 'Bir saniye canikom' dedi. Biz hepimiz Gazanfer Özcan Nejat Uygur, Erol Günaydın ve çıkıp şunu söyledi, 'Sen hepimizin hocasısın. Biz sana inanıyor, güveniyoruz' dediler. İlk kez film çeken birisi için bu çok önemliydi. Çünkü gerçekten büyük bir set, ilk kez film çekeceğim. Bana söylediği o sözle, ekibin bütün oyuncularına o set bitene kadar görmeliydiniz. Birçok dizi ve film setinde bulundum ama Beyaz Melek'in seti beni gerçekten çok anlamlı, bir o kadar farklıydı. Herkesin başı sağ olsun" dedi.

"SEVENLERİNE VE SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitiren ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 91 yaşında vefat eden ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter için Twitter adresinden paylaşımda bulundu. Çavuşoğlu paylaşımında, "Tiyatromuzun usta ismi, duayen sanatçı Yıldız Kenter'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, Kenter'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk tiyatrosunun usta ismi Kenter'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

YILDIZ KENTER KİMDİR?

İstanbul'da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Rockefeller bursu kazanarak American Theatre Winng, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı. 1959'da Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.

1956 yılından itibaren Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde bölüm başkanlığı ve hocalık yaptı. 1962'de tiyatroya hizmetlerinden ötürü "Yılın Kadını" seçildi. 1968'de, İstanbul'da, Kenter Tiyatrosu'nun binasının inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez Altın Portakal ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.

Yıldız Kenter ağabeyi Müşfik Keter ile birlikte

100'ün üstünde oyun oynadı, 100'e yakın oyun sergiledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tenessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi uluslararası yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü gibi pek çok Türk yazarının oyunlarını da sahneye koydu, oynadı.

1981'de "Devlet Sanatçısı" olarak ödüllendirildi. 1984 de Roma'daki İtalyan Kültür Birliğince "Adalaide Ristori" ödülüne layık görüldü. 1989 yılında, Korsika - Bastia Film Festivali'nde, Hanım filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. 1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübü'nün "The Melvin Jones"uyla ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz "En İyi Kadın Oyuncu", üç kez de aynı dalda "Avni Dilligil" ödülüne layık görüldü.

1994'de Konken Partisi oyunundaki Fonsia rolü ile "Olağanüstü Yorum" ödülünü aldı. Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüz yılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı. 1995'de Kültür Bakanlığı, tiyatro sanatına katkılarından ötürü Onur Ödülü'ne layık gördü. Profesör Kenter'e aynı yıl tiyatro sanatına katkılarından dolayı "Mevlana Kardeşlik ve Barış" ödülü ve 1996'da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Ramiz ile Jülide'deki Jülide rolü için "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü verildi. 19 Mayıs 1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından verilen Onur Ödülü, Yıldız Kenter'e Dame Diana Rigg tarafından takdim edildi.

Yıldız Kenter ve 2002 yılında hayatını kaybeden eşi Şükran Güngör

Maria Callas rolüyle, 1998'de Ankara Sanat Kurumu "Yılın Kadın Sanatçısı", 1998 Muhsin Ertuğrul Yaşam Boyu Başarı Ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, MARTI adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999 Afife En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne laik görüldü. Aynı ödülü 2000 yılında, Nükte adlı oyundaki rolüyle yeniden kazandı. 2005–2006 sezonundan bu yana sahnelenen Gece Mevsimi adlı oyundaki Lily rolüyle, Sanat Kurumu En İyi Kadın Oyuncu ödülünün de sahibi oldu.

Kent Oyuncuları'nın kuruluşunun 45. yılında yeniden Ben Anadolu'yu seyirciyle buluşturan Yıldız Kenter, oyunculuk kadar önemsediği oyuncu yetiştirme görevini Koç Üniversitesi'nde verdiği derslerle sürdürdü. 2008–2009 sezonunda başrollerini Defne Halman ve Engin Hepileri'nin paylaştığı Victoria (Zafer)'i sahneye koyarak 60. sanat yılını kutladı. 2009-2010 sezonunda Eugene Stickland'ın Kraliçe Lear adlı oyununu yönetti ve baş rolünü oynadı. Bu oyunla 2010 yılı Sadri Alışık En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.