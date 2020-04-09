Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Bayram: Sağlıkta Şiddet Yasası hızla kabul edilsin

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifinin TBMM gündeme alınmasını ve hızla kabul edilmesini istediklerini bildirdi.

09.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:28
Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Bayram: Sağlıkta Şiddet Yasası hızla kabul edilsin
Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifinin TBMM gündeme alınmasını ve hızla kabul edilmesini istediklerini bildirdi.
Bayram, "Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi"ne ilişkin yazılı açıklamasında 7 Nisan'da TBMM'de yapılan görüşmelerde Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi'nin reddedildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.
Hemen ardından da aynı kapsamda başka bir teklifin, ilk teklifin görüşülmesini reddeden partilerce hazırlandığının haberinin yayımlandığını aktaran Bayram, daha önce de söz konusu yasanın kabulünü talep ettiklerini anımsattı.
Salgının çözümü için çabalayan sağlık çalışanlarının taleplerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Bayram, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bu süreçte de devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Olağanüstü günler yaşıyor olmamıza rağmen, salgının ilk vakasının açıklanmasından bu yana ne yazık ki sağlıkçılara yönelik şiddet haberleri hız kesmemiştir. Kamu otoritesini ivedilikle sağlıkta şiddete yönelik önlemler almaya, uygulamaya ve en önemlisi uzun süredir bekleyen Sağlıkta Şiddet Yasası'nın ivedilikle çıkarılmasına davet ediyoruz.' demiştik. Kovid-19 hastalığı ile mücadelede en ön saflarda yer alan tüm sağlık çalışanları adına, sesimizin duyulmasını, hiçbir nedenle yasanın çıkarılmasının geciktirilmemesini istiyor, şimdi ve gelecekte bu yasa teklifine karşı çıkan, çıkacak olan milletvekillerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz.
Salgın gibi olağanüstü koşullarda sağlıkta şiddete zemin hazırlayacak pek çok durum söz konusuyken Sağlıkta Şiddet Yasası'nın reddini kabul edemiyoruz çünkü biz ölüyoruz, öldürülüyoruz. Halbuki biz, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Kamu otoritesi ve siyasi partiler, duyun sesimizi. Sağlıkta Şiddet Yasası'nın iddia edildiği üzere gündeme alınmasını ve hızla kabul edilmesini istiyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Toraks Derneği, Sağlık
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Haberler ›› Sağlık ››Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Bayram: Sağlıkta Şiddet Yasası hızla kabul edilsin - Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

15:20: Odunpazarı Belediyesi sokakta yaşayan dostlarımızı unutmadı - Haberler 15:18: Korona virüsüne karşı "Dezenfekte Tüneli" - Haberler 15:17: İçişleri Bakanlığı, "20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı... - Haberler 15:17: Seyitgazi'de mezarlık düzenlemesi tartışması - Haberler 15:16: Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü - Haberler 14:53: ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü - Haberler 14:20: ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var - Haberler 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım