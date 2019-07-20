Türk Ulaşım Sendikası'ndan milli tren açıklaması

Türk Ulaşım Sendikası Sakarya Şube Başkanı Ali Azem Fındık, milli tren projesinin sekteye uğramamasının milli menfaatler açısından çok büyük önem arz ettiğini, milli trenin raya indirilebilmesi için sendikalarının üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceğini bildirdi.

Fındık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'nin (TÜVASAŞ) Milli Elektrikli Tren Seti üretimi için somut adımları atmaya başladığını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımlarıyla Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdiğini, araç üretim hazırlıklarının tamamlanmasında son aşamaya geldiğini belirtti.

Ülkeye ve kente büyük ölçüde katma değer sağlayacak bu projeyle, topluma yakışacak dünya standartlarında yeni nesil toplu taşıma aracına kavuşacaklarını vurgulayan Fındık, TÜVASAŞ'ın, Genel Müdür Prof. Dr. İlhan Kocaarslan'ın koyduğu hedefler çerçevesinde, dünyada sayılı ülkede dizaynı yapılan yüksek hızlı tren tasarımına başladığını anlattı.

Fındık, "TCDD'nin 2023 hedefleri çerçevesinde ihtiyaç duyacağı ve maliyeti yaklaşık 20 milyar avroyu bulan 96 set hızlı tren ve 111 set elektrikli treni dışarıdan satın almak yerine, ülkemizin bu konuda faaliyet gösteren en büyük kuruluşu olan ve 2018 yılında 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde yerini almış, yaklaşık 500 milyon liralık ciroyla ülkemize büyük ekonomik katkı sağlayan TÜVASAŞ'ta üretme hedefleri doğrultusunda alt yapı çalışmaları başlamıştır. Böylece yerli ve milli kaynakların ülke içinde kalması için büyük adımlar atılmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Sakarya halkı, projeye sahip çıkacaktır"

Milli EMU projesi kapsamında mühendis alımları yapıldığını, 26 işçi alımı için 16 Temmuz itibariyle DevletPersonel Başkanlığı'na başvuru yapıldığını aktaran Fındık, şunları kaydetti:

"İşe alım sürecinin, ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde yapılması hassasiyetinitaşıyan Genel Müdür Kocaarslan, demir yolukültürüne sahip Sakarya şehrimizden yapılan istihdamların, fabrikamıza aidiyet duygusunu artıracağını çeşitli toplantılarda dile getirmiştir. Sendika olarak ilkemiz, önce ülkemizdir. Bu bağlamda, şirketimize bu milli gururu yaşatmak için hat safhada gayret gösteren Kocaarslan başta olmak üzere sürece katkı sağlayan herkese destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.

Sakarya halkı ve TÜVASAŞ çalışanları bilmelidir ki, milli tren projesinin sekteye uğramaması, milli menfaatlerimiz açısından da çok büyük önem arz etmektedir. Sakarya halkının ve tüm TÜVASAŞ çalışanlarının bu projeye aidiyet duygusuyla sahip çıkacağına olan inancımız tamdır. Bu milli projenin gerçekleşip milli trenin raya indirilebilmesi için Türk Ulaşım Sendikası da üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirecektir."

Kaynak: AA