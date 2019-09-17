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Türk ulusunu anlatan Gawah Rehna filmi, 2020 yılında gösterime giriyor

Pakistan'ı oluşturan İngiliz egemenliğinin zirvede olduğu 1920 yılını anlatan "Şahit Ol" anlamına gelen Gawah Rehna filmi için ilk tanıtım toplantısı düzenlendi. 2020'de gösterime girecek olan filmde Türk oyuncu Mert Şişmanlar da yer alıyor.

17.09.2019 15:40Türk ulusunu anlatan Gawah Rehna filmi, 2020 yılında gösterime giriyor

Türkçe 'Şahit Ol' anlamına gelen 'Gawah Rehna' uzun metrajlı filmin kısa süre sonra gösterime gireceğini duyurmak için 14 Eylül 2019 Cumartesi günü bir basın toplantısı düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal ve Türk ulusunu büyük bir onurla anlatan film, 2020'de Türkiye ve Pakistan'da gösterime girecek.

MUSTAFA KEMAL VE TÜRK ULUSUNU BÜYÜK BİR ONURLA ANLATIYOR

Yönetmen ve senaristliğini Tahir Mahmood, yapımcılığını da Kashif Ismail'in üslendiği film, şuan Pakistan'ı oluşturan bölgede İngiliz egemenliğinin zirvede olduğu 1920 yılı dönemini anlatıyor. Bölgede yaşayan zamanın müslümanları, İngiliz egemenliğine karşı gelerek emperyalist güçlere karşı mücadele veren Mustafa Kemal Atatürk ve cesur Türk ulusuna yardım etmek için büyük bir hareket başlattılar. Bu film, Gazi Mustafa Kemal ve Türk ulusunu büyük bir onurla anlatıyor.

TÜRK OYUNCU DA YER ALIYOR

Ekim ayında başlayacak olan Gawah Rehna filmi, Türkiye ve Pakistan'da Mart 2020'de yayınlanacak. Filmde Qavi Khan aktar gibi bir efsane oyuncu dahil olmak üzere Emmad Irfani, Ghana Ali, Rabya Kulsoom, Rehan Nazim, gibi oyuncular rol alıyor. Bunun yanı sıra Çok yetenekli bir Türk oyuncu olan Mert Şişmanlar da filmde çok önemli bir karakteri canlandıracak.

Mert Şişmanlar

Mustafa Kemal Atatürk, Pakistan, Magazin

YORUMLAR(5)
ASLI:DİRİLİŞMİŞ MİRİLİŞMİŞ BOŞ ŞEYLER BANA BÖYLE DİZİLER FİLMLER GETİRİN. BEN CAHİL OSMANLININ TORUNU DEĞİLİM BEN ÇAĞDAŞ DEMOKRATİK LAİK CUMHURİYET KIZIYIM.
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İYİ ARAŞTIR BAK:Ali Kuşçu, Mimar Sinan, Piri Reis, Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmet bunlar sadece bilinenler hem devletleri için hem insanlık için sayısız eser bırakan insanlar. Siz ne yaptınız anlat onu söyle. Ha bu arada ağlanacak halinize gülüyorsun hem cahilsin hem arsız Allah daha başka nasıl cezalandırabilirdi bilmiyorum.
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ASLI:SAYIYIZ BİLİM İNSANI DERKEN :)))))) YEMİN EDİYORUM SESLİ GÜLDÜM.
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HADDİNİ BİL:O cahil osmanlı dediğin Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun liderini çıkarmış ve yetiştirmiştir cahil Osmanlı dediğin devlet 600 sene dünyaya hükmetmiş sayısız eser ve bilim insanı yetiştirmiştir. senin cahil dediğin beğenmediğin dedelerin ninelerin bunları yapmış peki çok bilmiş çağdaş demokratik laik cumhuriyet kızları siz ne yaptınız TÜRKİYE için insanlık için?
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DOĞRUCU DAYI:kendini modern sanan biri daha. .
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