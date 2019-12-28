Türk'ün otomobili de bıyıklı olur! Tasarımdaki detay mest etti

Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçek dönüşmesi yönünde dev adım dün atıldı. Yerli otomobilin tanıtımı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok bakan ve basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Tasarımıyla Türk halkından tam not alan yerli otomobilde yeni detaylar da gün geçtikçe ortaya çıkıyor. 5 farklı modelde üretilecek olan otomobilde tüm modellerin bir ortak özelliği var; hilal bıyık.

ÖN FARLARDA KURT GÖZÜ BAKIŞLARI

Türk halkıyla özdeşleşmiş olan hilal bıyık, otomobilin ön kaputunda yer alıyor. Sedan sınıfı araçlarda ise ön farlar vatandaşlar tarafından kurt gözüne benzetilse de TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş, "Hedef kitlemiz otomobili güçlü kuvvetli hayvanlara benzettiler. Kurt, kaplan, aslan gibi hayvanlara benzesin istediler. Baktığınız zaman pars da kurt da kaplan da olur. Gözlerde güçlü bir kedi var. Günlük kullanım farları da Osmanlı bıyığı" açıklamasını yaptı.

"HEDEF KİTLEMİZ CİDDİ BİR OTOMOBİL İSTEDİ"

Yerli otomobilin tasarımının Vietnamlı üretici VinFast'tan çalıntı olduğu iddialarına karşılık Karakaş, "Biz bunları biliyoruz. Biz Türkiye'deki hedef kitlemizin kriterleri doğrultusunda üretim yaptık. Bizim arkadaşlarımız belirledi. Asyalı aracın önüne baktığınız gülümser, tipik Asyalı. Bizim hedef kitlemiz gülümseyen bir otomobil istemedi. Vakur duruşu olan, ciddi bir otomobil istedi. Bizim aracımızın önü daha keskin hatlar var" şeklinde konuştu.

Otombilin tasarımının tescil edildiği de ifade eden CEO Karakaş, Avrupalı ve Türk kullanıcıların daha sert görünümlü otomobilleri daha çok sevdiğini de sözlerine ekledi.