Türk üniversiteleri Kazakistan'daki Uluslararası Eğitim Fuarı'nda tanıtıldı

NUR Kazakistan 'ın başkenti Nur Sultan'da Türk üniversitelerinin de katılımıyla Uluslararası Eğitim Fuarı yapıldı.Bir otelin konferans salonunda düzenlenen fuara, Türkiye 'nin de aralarında bulunduğu 35 ülkeden üniversiteler katıldı.Nur Sultan Eğitim Müşaviri Abdülmuttalib Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda Türk üniversitelerin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Kazakistanlı kardeşlerimizin ülkemizi ziyaret etme anlamında ilgileri oldukça yüksek." dedi.Kazakistan ile Türkiye'nin ortak tarih, kültür, dil ve kardeşlik duygulara sahip olduğuna dikkati çeken Çetin, Kazakistanlı öğrencileri Türkiye üniversitelerinde eğitim almaya davet etti.Çetin, Türkiye'de 129'u devlet olmak üzere toplam 207 üniversitede 7 milyonu aşkın öğrencinin öğrenim gördüğünü ifade etti.Ülkedeki üniversitelerin çoğunun köklü tecrübeye sahip olduğuna işaret eden Çetin, "Üniversitelerimiz nitelikli eğitim ve donanımlarının yanında dünyadaki birçok üniversiteden daha ekonomiktir." diye konuştu.Çetin, geçen yıl itibariyle ülkede yabancı öğrenci sayısının 172 bine çıktığını kaydetti.-"Türkiye bir eğitim merkezi olma yolunda ilerliyor"İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Ofis Direktörü Berna Severge, Türkiye'ye uluslararası öğrencilerin ilgisinin her geçen gün arttığını ifade ederek, "Bulunduğu bölgede Türkiye bir eğitim merkezi olma yolunda ilerliyor." dedi.Öğrencilerin üniversitelerden memnun kaldıkça öğrenci sayısının yükseldiğini söyleyen Severge, Türk üniversitelerin özellikle Türk cumhuriyetlerinden öğrenciler için büyük avantajlar sağladığını dile getirdi.Severge, "Kültür olarak yakınlık olduğu için onlar kendilerini yabancı hissetmiyor. İstanbul'da öğrenciler için her türlü imkan var. Kalabalık şehir olmasına rağmen onlar konaklama, ulaşım problemleri yaşamıyorlar." ifadesini kullandı.TED Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofisi Direktörü Elçin Karana da Kazakistan'daki fuara ikinci kez katıldıklarını kaydederek, "Yabancı öğrencilerle çok yakından ilgileniyoruz. Onlara staj, iş konularının dışında değişim programları gibi olanaklar sunuyoruz." dedi.Kazakistan'dan yılda 15-20 civarında başvuru alabildiklerini aktaran Karana, her geçen yıl bu kontenjanı artırmayı hedeflediklerini söyledi.Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ofis Direktörü Cem Gül, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi ülkelerden Türkiye'ye gelen öğrenci sayısının arttığına dikkati çekerek, "Biz de onlara iyi bir fiyat önerip kendilerini üniversitemizde görmek istiyoruz." dedi.Üniversitede geçen akademik yılda 750 yabancı öğrenci kaydedildiğini aktaran Gül, bunun içinde Kazakistanlı öğrenci sayısının beklentilerinin altında olduğunu, bu yüzden bu bölgeye ilgilerini artırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.