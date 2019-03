Türk Üniversiteleri Tunus'a Çıkarma Yapacak

Kaynak: AA

MURAT PAKSOY - Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye'deki üniversitelerde uluslararası öğrenci sayısını artırmak ve Türk üniversitelerinin faaliyetlerini yurt dışında tanıtmak için her yıl farklı bir ülkelerde düzenlediği "Türkiye Eğitim Fuarı"nın 3'üncüsünü bu yıl 2-3 Mart'ta Tunus'ta gerçekleştirecek.Türkiye Maarif Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği 350 bin uluslararası öğrenci hedefine ulaşmak için eğitim faaliyeti yürüttüğü ülkelerde gerek kendi mezunlarının gerekse diğer öğrencilerin üniversite eğitimlerini Türkiye'de almaları için çeşitli etkinlikler düzenliyor.Daha önce Mali ve Sudan'da bu fuarları gerçekleştiren Türkiye Maarif Vakfı, bu yıl da 2-3 Mart'ta Tunus'ta "Türkiye Eğitim Fuarı"nı organize edecek. Tunuslu öğrencilerin Türkiye'deki eğitim fırsatlarını öğrenecekleri fuara, Türkiye'den 16 üniversite katılacak.Öğrencilerin Türk üniversitelerine kayıt koşullarını, üniversitelerin yurt imkanlarını öğrenecekleri "Türkiye Eğitim Fuarı"nın iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu katkı sağlaması bekleniyor.- "Türkiye'ye 500'ü aşkın öğrenci geldi"Türkiye Maarif Vakfı Sosyal Kültürel Faaliyet ve Rehberlik Daire Başkanı Hamza Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın başlayacak fuara, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Ömer Halis Demir Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Arnavutluk'ta Maarif Vakfı idaresindeki New York Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Medipol Üniversitesi ile Kıbrıs İlim Üniversitesinin katılacağını söyledi.Tunus'un en büyük kültür ve gösteri merkezinde yapacakları fuara ciddi bir katılımcı kitlesi beklediklerini anlatan Özdemir, vakfın düzenlediği 3'üncü fuar olan bu organizasyonun ilkini Sudan'da, ikincisini de Mali'de düzenlediklerini ifade etti.Özdemir, geçen yıllarda yaptıkları faaliyetlerle Türkiye'ye 300'ün üzerinde öğrenci getirdiklerini dile getirerek, "Bu, vakfın kendi okullarından getirdiği öğrenciler. Bunun dışında yine Maarif Vakfı'nın bulunduğu ülkelerde yaptığı faaliyetlerden haberi olarak gelen 200'e yakın öğrenci var. Temel amacımız Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısını artırmak. Bu bağlamda Türkiye'deki üniversitelerle iş birlikleri yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.Fuara katılacak 16 üniversite için ayrı ayrı stantların olacağını aktaran Özdemir, her üniversitenin bir standı olacak, öğrenciler standa gelip üniversite yetkilileri ile birebir görüşme yapacaklar." dedi.- "4 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor"Özdemir, fuarın Tunus Büyükelçiliğinin himayesinde gerçekleştirileceğini ifade ederek, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve eski AK Parti Milletvekili Cahit Bağcı, vakfın yönetim kurulu üyeleri eski Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz ve Yunus Torpil'in de fuarda hazır bulunacağını kaydetti.Bu akşam Tunus'taki üniversite rektörleri ile yemekli bir toplantı organize edildiğini dile getiren Özdemir, burada iki ülke arasındaki eğitim iş birliklerini geliştirmek için görüşmelerin yapılacağını belirtti.Özdemir, fuara 4 binin üzerinde öğrenci beklediklerine dikkati çekti.- "Olumlu sonuçlarını gördük"Tunus'taki öğrencilerin daha çok ABD ve Fransa'ya gittiklerine vurgu yapan Özdemir, "Maarif Vakfı bulunduğu ülkelerde öğrencilerin Batı ülkelerindeki üniversiteler yerine Türkiye'deki üniversitelere gitmelerini hedeflemektedir. Bu bağlamda iki yıldır yaptığımız çalışmaların olumlu sonuçlarını gördük. Mali'deki fuar bu ülkede organize edilen ilk eğitim fuarı idi. Sudan'da yaptığımız fuardan sonra sadece Giresun'daki üniversiteye 13 öğrenci geldi. Normalde bu çocuklar Batı ülkelerine gitmeye çalışıyorlardı. Şu anda çocukların bazıları Giresun'da tıp ve mühendislik eğitimleri alıyorlar. Biz bunların hepsinin kayıtlarını tutuyoruz. Türkiye'ye gelen öğrencilere kamp programları organize ediyoruz. Öğrencileri Türkiye'de üniversite okudukları şehirlerde ziyaret ediyoruz. Rehberlik çalışmalarımız öğrencilerin eğitim hayatları boyunca devam edecektir." ifadelerini kullandı.Hamza Özdemir, Mali'de yaptıkları eğitim fuarının olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, "Bu yıl Mali'den 200'e yakın öğrenci beklemekteyiz. Maarif Vakfı bu yıl Mali'de 232 öğrenci mezun edecek." dedi.Vakfın eğitim fuarlarının devam edeceğini vurgulayan Özdemir, Arnavutluk, Nijer, Irak ve Pakistan'da fuar faaliyetlerini sürdüreceklerini ayrıca faaliyette bulunduğu diğer ülkelerde de rehberlik çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.