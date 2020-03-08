Türk usta 5 metrelik kokoreçle Guinness'i zorlayacak
Başkentte bir esnaf, Guinness Dünya Rekorları'na girmek için 5 metre uzunluğunda kokoreç yaptı.
08.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:06
Başkentte bir esnaf, Guinness Dünya Rekorları'na girmek için 5 metre uzunluğunda kokoreç yaptı.
Kokoreççi Zakir Akgün, rekor denemesine ilişkin yaptığı açıklamada, 1994'ten beri yürüttüğü mesleğinde bir ilke imza atmak istediğini söyledi.
Guinness Dünya Rekorları için en uzun pide, Adana kebap, lahmacun gibi denemelerin yapıldığını dile getiren Akgün, "Araştırmalarımıza göre, dünyanın en uzun kokorecine ilişkin daha önce bir deneme yapılmamış. Bizim yaptığımız ilk olacak." dedi.
Dünyanın en uzun kokorecini yapmak için öncelikle imalatçı ile görüştüklerini anlatan Akgün, "İmalatçımız altyapıyı hazırladı. Önce parça parça değil tek parça şiş imal edildi. Sadece 7-8 kişi, 5-6 gün boyunca kokorecin şişe sarılması için çalıştı. Hazırlanan kokoreç, dükkana tırla getirildi. Kokorecin pişirileceği ocak da kendi tasarımımız ve o da tek parça olarak imal edildi. Böylece 5 metre uzunluğunda, 70-80 kilogram ağırlığında, dünyanın en uzunu olduğu iddiasında bulunduğumuz kokoreci hazırlamış olduk." diye konuştu.
"Guinness nezaretinde de rekor denemesi yapacağız"
Guinness yetkililerinin, rekor denemesinin yapıldığı günkü etkinliğin videosunu istediğini aktaran Akgün, ilgilenmeleri halinde onların nezaretinde aynı rekor denemesini tekrar yapacaklarını belirtti.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da etkinlikte kokoreç kesti.
Kokoreççi Zakir Akgün, rekor denemesine ilişkin yaptığı açıklamada, 1994'ten beri yürüttüğü mesleğinde bir ilke imza atmak istediğini söyledi.
Guinness Dünya Rekorları için en uzun pide, Adana kebap, lahmacun gibi denemelerin yapıldığını dile getiren Akgün, "Araştırmalarımıza göre, dünyanın en uzun kokorecine ilişkin daha önce bir deneme yapılmamış. Bizim yaptığımız ilk olacak." dedi.
Dünyanın en uzun kokorecini yapmak için öncelikle imalatçı ile görüştüklerini anlatan Akgün, "İmalatçımız altyapıyı hazırladı. Önce parça parça değil tek parça şiş imal edildi. Sadece 7-8 kişi, 5-6 gün boyunca kokorecin şişe sarılması için çalıştı. Hazırlanan kokoreç, dükkana tırla getirildi. Kokorecin pişirileceği ocak da kendi tasarımımız ve o da tek parça olarak imal edildi. Böylece 5 metre uzunluğunda, 70-80 kilogram ağırlığında, dünyanın en uzunu olduğu iddiasında bulunduğumuz kokoreci hazırlamış olduk." diye konuştu.
"Guinness nezaretinde de rekor denemesi yapacağız"
Guinness yetkililerinin, rekor denemesinin yapıldığı günkü etkinliğin videosunu istediğini aktaran Akgün, ilgilenmeleri halinde onların nezaretinde aynı rekor denemesini tekrar yapacaklarını belirtti.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da etkinlikte kokoreç kesti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Türk usta 5 metrelik kokoreçle Guinness'i zorlayacak
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