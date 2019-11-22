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Türk uzmanlardan Özbek doktorlara "çocuklara ileri yaşam desteği" eğitimi

Türk uzmanlar, Özbekistanlı doktorlara "çocuklara ileri yaşam desteği" eğitimi verdi.

22.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:38Türk uzmanlardan Özbek doktorlara
Türk uzmanlar, Özbekistanlı doktorlara "çocuklara ileri yaşam desteği" eğitimi verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Sağlık Bakanlığı ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde görevli 5 Türk uzman Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki çeşitli hastanelerde görev yapan pediatri, neonatoloji, çocuk cerrahisi, ve anestezi alanında uzman doktorlara "Çocuklara ileri yaşam desteği" eğitim semineri düzenledi.

Eğitim seminerine 76 doktor katılırken, daha önce Özbekistan'ın Semerkant, Buhara, Ancidan ve Namangan şehirlerinde düzenlenen benzeri eğitimlerde başarı sağlayan 12 Özbek doktor da asistan olarak görev aldı.

4 gün süren eğitim seminerlerinin ardından sertifika töreni düzenlendi. Nukus'taki bir çocuk hastanesinde düzenlenen törene katılan Karakalpakistan Sağlık Bakanı Daniyar Haciyev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, TİKA Taşkent Programı Koordinatörü Ali İhsan Çağlar eğitim seminerine katılan doktorlara katılım sertifikalarını verdi.
Törende konuşan Haciyev, Karakalpakistan'da Türkiye ve TİKA ile iş birliğinde çeşitli ortak projelerin hayata geçirildiğini anımsatarak, ülkede çocuk sağlığının geliştirilmesine yönelik verdiği destekten dolayı Türk tarafına teşekkür etti.

Söz konusu eğitimin ardından TİKA'nın destekleriyle Türk uzmanlar tarafından Özbekistan'da düzenlenen söz konusu eğitime katılan Özbek doktor sayısı 600'ü aştı.

Özbekistan, Güncel

Kaynak: AA

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