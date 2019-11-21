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Türk uzmanlardan Özbek görevlilere uluslararası helal standartları eğitimi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Özbek görevliler için uluslararası helal standartları eğitim semineri düzenledi.

21.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:18Türk uzmanlardan Özbek görevlilere uluslararası helal standartları eğitimi
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Özbek görevliler için uluslararası helal standartları eğitim semineri düzenledi.

Özbekistan Standartları Enstitüsüyle iş birliğinde düzenlenen seminerde, TSE'de görevli Türk eğitmenler Özbekistan'ın çeşitli vilayetlerinde bulunan resmi ve özel kuruluşların kalibrasyon laboratuvarlarında görevli 35 uzmana, uluslararası helal standartları, helal gıda ve gıda güvenliği konularında 5 gün süren bir eğitim verdi.
Seminerin ardından Özbekistan Standartları Enstitüsü Genel Müdürü Gayrat Gaziyev, TSE Özbekistan Temsilcisi Hüseyin Selçuk Selimoğlu, Özbekistan Standartları Enstitüsü yetkilisi Muhammedcan Baltayev ve Türk eğitmen Müzaffer Özen Özbek kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Gaziyev, sertifika töreninde, TSE ile iş birliğine çok önem verdiklerini, farklı alanlarda çok sayıda eğitim semineri düzenlediklerini belirtti.
Türkiye'nin helal standartları konusunda büyük deneyime sahip olduğunu vurgulayan Gaziyev, bundan dolayı helal standartları eğitimi için Türk eğitmenleri tercih ettiklerini söyledi.
Helal standartlarının Özbekistan için yeni bir deneyim olduğunu belirten Gaziyev, ikincisi düzenlenen helal standartları eğitiminin ülkede helal standartlarının yaygınlaşmasına ve Özbek uzmanların bu alandaki deneyimlerinin artmasına önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

Türk eğitmen Muzaffer Özen de Özbek uzmanlara helal standartları, helal gıda ve gıda güvenliği eğitimi vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, amaçlarının Özbekistan'da helal standartlarının yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.
Sertifika töreninin ardından katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi.

Güncel

Kaynak: AA

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