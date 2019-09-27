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- Türk vatandaşına ait kuaförün tavanı çöktü: 3 yaralı- Tavan insanların üzerine çöktü

- Türk vatandaşına ait kuaförün tavanı çöktü: 3 yaralı Tavan insanların üzerine çöktüKÖLN - Almanya'nda bir Türk'e ait kuaför salonunun tavanı çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

27.09.2019 23:43
- Türk vatandaşına ait kuaförün tavanı çöktü: 3 yaralı
Tavan insanların üzerine çöktü
KÖLN - Almanya'nda bir Türk'e ait kuaför salonunun tavanı çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Bina, çökme sonucunda kullanılamaz hale geldi.
Almanya'nın Köln şehrinde bir Türk'e ait kuaför salonunun henüz belirlenemeyen bir nedenle tavanı çöktü. Bina, çökme sonucunda kullanılamaz hale gelirken tavanın çöktüğü sırada içeride bulunan 3 kişi yaralandı. Bina, olayın ardından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından tavanın neden çöktüğü konusunda inceleme başlatıldı.
- Türk vatandaşına ait kuaförün tavanı çöktü: 3 yaralı- Tavan insanların üzerine çöktü

Almanya, Kuaför, Güncel

Kaynak: İHA

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