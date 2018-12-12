Türk Vatandaşları İltica Başvurusunda Rekor Kırdı! Ekim Ayında Başvuru Sayısı 2 bin 880

Avrupa İltica Destek Ofisi'nin (EASO) açıkladığı verilere göre, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptıkları iltica başvuruları Ekim 2018'de en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı.

Aynı zamanda ekim ayı AB ülkelerine yapılan toplam 60 bin 500 başvuru ile 2018'de en fazla iltica talebinin yapıldığı ay olarak kayıtlara geçti.

BAŞVURU SAYISI 2 BİN 880

DW Türkçe'nin haberine göre, AB'ye bağlı bir kurum olan EASO'dan yapılan açıklamaya göre sadece ekim ayında 2 bin 880 Türk vatandaşı AB ülkelerine iltica başvurusu yaptı. Bu rakam, 2 bin 645 başvurunun yapıldığı bir önceki aya göre yüzde 9'luk bir artışa tekabül ediyor.

Avrupa İltica Destek Ofisi, ellerindeki bilgilerin iltica başvurusunda bulunan Türklerin yakın zaman içerisinde AB'ye geldiğine işaret ettiğini belirtti.

SON 6 AYDA TÜRK VATANDAŞLARI YÜZDE 44 OLUMLU YANIT ALDI

Türk vatandaşları tarafından yapılan başvurulardaki artış, aynı zamanda iltica başvurularına cevap bekleyen kişilerin sayısını da artırdı. Ekim ayı sonu itibarıyla AB ülkelerinde yaptıkları iltica başvuruları hakkında karar bekleyen Türk vatandaşlarının sayısı 17 bin 300 ile şu ana kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. EASO ayrıca son altı ay içerisinde iltica başvurusuna olumlu yanıt alan Türk vatandaşlarının oranının yüzde 44 olduğunu belirtti.